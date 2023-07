Legendarni trener Babcock se vrača v NHL

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kanadski hokejski strokovnjak Mike Babcock je novi trener ekipe Columbus Blue Jackets. Šestdesetletnik, ki ima za seboj 17 let trenerske službe v severnoameriški ligi NHL, je pred 15 leti z Detroit Red Wings osvojil naslov prvaka, leta 2003 pa je v svoji prvi trenerski sezoni popeljal Anaheim Ducks v finale.

Mike Babcock je doslej vpisal 700 zmag, kar je 12. dosežek v zgodovini lige, na 1301 tekmi na klopeh Anaheima, Detroita in Toronto Maple Leafs. Novembra leta 2019 so ga slednji odpustili po devetih zmagah in desetih porazih (štirih po podaljšku) na začetku sezone.

Nazadnje je dve sezoni kot prostovoljec trenerski posel opravljal na univerzi Saskatchewan, ki jo je zapustil avgusta lani. Zdaj je s Columbusom podpisal dvoletno pogodbo, zamenjal pa je Brada Larsena, ki so ga odpustili aprila po skromnih dosežkih. Franšiza iz Ohia je bila v zadnji sezoni predzadnja v ligi.

Kings imajo novega vratarja

Hokejska ekipa Los Angeles Kings, pri kateri že vrsto let uspešno igra slovenski zvezdnik Anže Kopitar, je dobila novega vratarja. Potem ko so Kalifornijci Joonasa Korpisala poslali k Ottawi Senators, so slednji v Los Angeles poslali Cama Talbota. Podpisal je enoletno pogodbo, po kateri bo dobil približno 920.000 evrov z možnostjo podvojitve zneska ob izpolnjenih določenih pogojih. Petintridesetletni Kanadčan, ki je s Kanado postal svetovni prvak leta 2016, je za Ottawo v minuli sezoni začel 32 tekem, enkrat mrežo ohranil nedotaknjeno, prejemal po 2,93 gola na tekmo, obranil pa je 89,9 odstotka strelov.