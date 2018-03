Kopitarja pred serijo gostovanj ne skrbi. Rekord visi v zraku.

Dvakratni prvaki lige NHL Los Angeles Kings (2012, 2014) so v zadnjih treh sezonah dvakrat ostali brez končnice. Prezgodaj so tekmovalno obdobje končali tudi lani, zdaj pa upajo, da se sezona zanje ne bo končala že 7. aprila.

Trenutno so na osmem mestu zahodne konference, ki prinaša t. i. wild-card vstopnico za izločilne boje, a kar tri ekipe (Dallas Stars, St. Louis Blues, Calgary Flames), razporejene za njimi, so še vedno v igri za preboj med osem moštev, ki bodo igrala v konferenčnem četrtfinalu.

V končnico lige NHL napreduje po osem moštev iz vsake konference. Vsaka konferenca ima dve diviziji (zahodna pacifiško in centralno, vzhodna metropolitantsko in atlantsko).

Anžeta Kopitarja od rekordnega točkovnega izkupička, s katerim bi uresničil tudi željo po točki na tekmo, ločita le še dve točki. Foto: Getty Images Kralji bodo v rednem delu odigrali še deset tekem, prvo že danes, ko bodo popotovanje štirih gostovanj začeli pri kolektivu Minnesota Wild. Na pot so se odpravili s popotnico poraza (0:3) proti New Jersey Devils, ko jim nikakor ni uspelo zadeti.

"Nimam nobenih skrbi. Mislim, da smo čez leto dokazali, da se po težkih trenutkih znamo vrniti. Takšen poraz nas ne more uničiti. Zdaj se moramo le pripraviti na ponedeljek in iti na tekmo po dve točki," je Kopitar po sobotnem porazu v pogovoru za LA Kings Insider zanikal, da bi ta neuspeh lahko negativno čustveno vplival na moštvo na prihodnjih tekmah.

"Imamo še pet tekem v gosteh in pet doma. Ta serija gostovanj bo pred domačimi tekmami dobro nakazala, kako bo z bojem za končnico in ali bomo doma še igrali za končnico ... Zato moramo biti na teh gostovanjih osredotočeni, naša igra mora biti na visoki ravni, takšna, kot jo želimo. Vknjižiti moramo čim več točk."

Vse bližje rekordu

Kopitar je na 72 tekmah te sezone vknjižil 29 zadetkov in 51 podaj (80 točk), kar ga po točkah uvršča na osmo mesto. Tridesetletni Slovenec je tik pred izenačenjem rekordne sezone v ligi NHL in tem, da postavi nov osebni mejnik v najkakovostnejšem tekmovanju. Napadalec je največ točk do zdaj zbral v sezoni 2009/2010, ko se je na 82 tekmah ustavil pri številki 81. Do te mu manjka le še točka, dve pa do številke 82, s katero bi uresničil željo o vsaj točki na tekmo v ligi NHL.

Z novo podajo, to bi bila že 52. v tej sezoni, bi postavil tudi svoj nov rekordni izplen v številu podaj (51 jih je v statistiko vpisal tudi v sezoni 2011/12).