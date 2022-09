Jeseničani v novo izvedbo alpske lige vstopajo kot favoriti

Hokejisti so septembra že v polnem pogonu. Potem ko so državni prvaki iz Ljubljane že začeli tekmovanje v ligi prvakov, najmočnejše regionalno tekmovanje, liga ICEHL, pa jih čaka naslednji teden, pa bodo hokejisti Sija Acronija Jesenic na delu že ta konec tedna, ko se bo začela nova sezona alpske lige.

Železarji so prejšnjo sezono končali v finalu, a brez tako želene pike na i, zmage, saj je bil boljši Asiago. A tega dvoboja zdaj v alpski ligi ne bo več, saj se je italijanska ekipa preselila razred višje in bo v sezoni 2022/23 tekmovala v ligi ICEHL.

Jeseničani so imeli spomladi sicer izjemno priložnost, da bi kot druga slovenska ekipa osvojili ligo, toda po vodstvu z 2:1 v zmagah so na četrti tekmi pred skorajda povsem polno dvorano Podmežakla izgubili, nato pa je bil Asiago boljši še na peti tekmi.

Možnost za selitev oziroma napredovanje so imeli tudi na Jesenicah. Vodstvo ICEHL je namreč po končani sezoni, ko sta se poslovila dva kluba, iskali zamenjavi. A so se na Jesenicah že na majski skupščini kluba odločili, da bodo vsaj še to sezono ostali v konkurenci, ki velja za drugo najmočnejšo v tem prostoru. Vzroki so predvsem finančni, saj v kratkem času, ki so ga imeli na voljo, niso mogli ugoditi vsem zahtevam. Kot je pojasnil stari-novi predsednik kluba Peter Bohinec, so se zato na Jesenicah pragmatično odločili za alpsko ligo, delovanje pa bodo usmerili proti ICEHL.

Foto: Peter Podobnik/Sportida

Precej sprememb

V sestavi ekipe, ki je v prejšnji sezoni v večjem delu navduševala z dobrimi predstavami in bila tudi vodilna po rednem delu, pa je vseeno precej sprememb. Prva že na trenerskem položaju, saj je Nika Zupančiča zamenjal Gaber Glavič. Nekdanji vratar in dolgoletni slovenski reprezentant je to delo že opravljal v sezonah 2016/17 ter 2017/18.

Na ledu bodo železarji spet močnejši za Žana Jezovška, ki se je vrnil iz Ljubljane, podaljšala sta dva izmed nosilcev igre Eric Pance in Gašper Glavič, novinec pa bo med vratnicama, saj bo v novi sezoni prvi vratar Finec Antti Karjalainen.

"S fanti smo garali in imeli veliko tekem, mislim, da bomo v soboto pripravljeni. Igrali bomo tako kot doslej in mislim, da bomo zelo uspešni," je pred začetkom nove sezone regionalnega tekmovanja za spletno stran kluba napovedal Žan Jezovšek.

Pomemben korak pri vrnitvi jeseniškega hokeja na pota stare slave pa bo verjetno tudi sodelovanje med obema ekipama. Sij Acroni Jesenice in Hidria Jesenice sta namreč poleti sklenila dogovor, ki predvideva nastope s skupnimi ekipami v članski konkurenci. Najmočnejša bo v alpski ligi, imeli pa bodo tudi razvojno ekipo, ki bo nastopala v ligi IHL.

Po novem je v konkurenci 15 ekip iz treh držav

Alpska liga sicer vstopa v sedmo sezono. Po lanski zmagi Asiaga, ki ga ni več v konkurenci, pa je prestol zdaj prazen. Italijanska ekipa je zmagala drugič, enkrat je bil prvak še Ritten, dvakrat (2018/19 in 2020/21) pa SŽ Olimpija. Vmes je bila koronska sezona 2019/20, ki je niso dokončali.

Po novem je v konkurenci 15 ekip iz treh držav, Avstrije, Italije in Slovenije. Iz slednje samo ena, pa čeprav so se z udeležbo spogledovali tudi pri zaloškem klubu Slavija Junior, a so se nazadnje, podobno kot Jeseničani, odločili za še eno leto kaljenja v nižjem rangu. V primerjavi z lansko sezoni ni več Asiaga, Feldkircha in Vienne Capitals Silver, letošnji novinec je ekipa Unterland Cavaliers.

Tekmovanje v rednem delu se bo začelo v soboto, Jeseničani bodo za uvod igrali doma s Cortino.

Način tekmovanja ostaja podoben lanskemu, neposredno uvrstitev v končnico si bo zagotovilo prvih pet ekip po rednem delu, ostale bodo imele v drugem delu možnost za še tri prosta mesta. V rednem delu bodo ekipe odigrale po 28 tekem, za najboljše bodo sledile še tekme v skupini master, za ostale kvalifikacijski del za končnico. Igralna dneva bosta predvsem četrtek in sobota, liga pa dovoljuje tudi možnost več zaporednih gostujočih tekem ene ekipe.

Foto: Peter Podobnik/Sportida

Prvak bo znan aprila

V vseh serijah končnice bodo tekme na izpadanje potekale po sistemu na štiri zmage. Najpoznejši datum, ko bo znan novi prvak tekmovanja, je tako 22. april 2023.

"Alpska hokejska liga gre v pravo smer. Veliko zanimanja poudarjajo že ogledi vrhuncev tekem, upam, da bodo letos gledalci lahko v dvoranah brez omejitev. Vse skupaj bo alpski ligi pomagalo, da bo postala odlično mednarodno tekmovanje," je za spletno stran lige pred začetkom dejal izvršni direktor Christian Feichtinger.

Kot zanimivost velja dodati, da so v ligi izvedli anketo med navijači, ki je pokazala, da jih več kot tretjina kot nove prvake vidi prav Jeseničane.