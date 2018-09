Igralec lige NHL odločno zavrnil zlorabo dopinga

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V krvi 27-letnega Schmidta so našli majhno količino prepovedane snovi, hokejist pa je odločno zavrnil zlorabo dopinga. "V svoji prehrani sem uporabljal zgolj dodatke, ki mi jih je priporočila zdravniška služba moje ekipe. V pretekli sezoni sem opravil dva dopinška preizkusa in obakrat sem bil negativen," je v zvezi s tem med drugim dejal Schmidt, medtem ko je zasedba iz Las Vegasa v izjavi za javnost zapisala, da je "trdno prepričana, da je bila prisotnost prepovedane snovi pri Schmidtu povsem naključna in nenamerna".

Zasedba iz mesta greha je bila hit pretekle sezone. V krstni sezoni v ligi NHL je slavila v končnici zahodne konference, v velikem finalu Stanleyjevega pokala pa je morala priznati premoč Washingtonu, ki je v zmagah slavil s 4:1.

Schmidt, ki je pred prihodom v glavno mesto Nevade igral prav za Washington, bo lahko sodeloval v trenažnem procesu svojega kluba, ne bo pa smel nastopiti na nobeni pripravljalni tekmi, prav tako bo manjkal na uvodnih dvajsetih tekmah v začetku najmočnejše hokejske lige na svetu.