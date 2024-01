Olimpija zanje to sezono še kar ni našla recepta

Hokejisti HK SŽ Olimpija so se z zadnjo serijo štirih zmag utrdili na mestih, ki zagotavljajo dodatne boje za končnico, možnosti za prvo šesterico, ki si po rednem delu zagotovi četrtfinale, pa so samo še teoretične. V Tivoliju v petek niso premagali Vorarlberg Pioneers. Moštvi sta se v tej sezoni srečali četrtič in še četrtič so zmagali Avstrijci (4:1). Z golom Trevorja Goocha so Ljubljančani +povedli že v šesti minuti, a nato v drugi in tretji tretjini dobili po dva gola. Za 3:1 je zadel slovenski hokejist v dresu Vorarlberga Luka Maver.