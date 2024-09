Sezona ICEHL vstopa v drugi teden. Glavnina tekem bo konec tedna, že danes pa bosta palice prekrižala Linz in Celovec, za katerega igrata slovenska napadalca Jan Muršak in Luka Gomboc.

Linz je za uvod visoko izgubil z Bolzanom (0:5), koroški klub pa je odigral dve tekmi, nobena se ni končala po rednem delu. Najprej je po kazenskih strelih premagal prvaka Salzburg, nato pa v podaljšku doma izgubil z Olimpijo.

Karhula ponosen na dve točki na Koroškem, konec tedna domači dvojček

Ljubljanska zasedba bo znova v akciji v petek, ko bo doma pričakala Asiago, v nedeljo pa bo prav tako igrala pred domačimi gledalci. Zoperstavila se bo Pustertalu, ki ji je v zadnji sezoni v dodatnih bojih preprečil napredovanje v končnico, ki je letos prvi cilj zmajev.

Upi Karhula je ponosen, da jim je iz Celovca uspelo odpeljati dve točki. Konec tedna bo Olimpija dve tekmi igrala doma. Foto: www.alesfevzer.com Ti so začeli z zmago nad Beljakom, nato pa na kolena v gosteh spravili še drugo koroško moštvo Celovec. "Pred tekmo smo se pogovarjali in rekel sem, da sem bil v tej dvorani kakih desetkrat in nikoli ni bilo lahko. Tudi tokrat ni bilo, močno so pritiskali, tako da smo kar nekaj časa preživeli v obrambni tretjini. A ko se nam je uspelo v ključnih trenutkih braniti, smo začeli malo bolj verjeti, da nam lahko uspe. Tretji gol je bil izjemno pomemben, dal nam je energijo. Na koncu se je razpletlo po naših željah. Ponosen sem na fante in vesel, da nam je uspelo odnesti dve točki," je v izjavi za ligo po zmagi v Celovcu dejal trener Olimpije Upi Karhula.

Ljubljančani se nadejajo, da bodo gledalci tudi ta konec tedna v velikem številu napolnili Tivoli, na uvodni domači tekmi, ki si jo je ogledal tudi kanadski vlagatelj Alexandre Lefebvre, jih je bilo okoli 3.700.

