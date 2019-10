Muršak bo edini Slovenec v izločilnih bojih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V hokejski ligi prvakov je na sporedu še zadnji krog skupinskega dela tekmovanja. Iz vsake skupine bosta v osmino finala napredovali prvo- in drugouvrščeno moštvo. Od ekip s slovenskim pridihom si je izločilne boje zagotovil le Bern Jana Muršaka, ki je s 3:1 premagal Grenoble. Teoretične možnosti za napredovanje je imela še Ambri-Piotta Roberta Sabolič, ki pa je še pred zadnjim obračunom ostala brez njih.

Švicarski prvak Bern, za katerega igra slovenski napadalec Jan Muršak, je na gostovanju pri Grenoblu, ki ga trenira Edo Terglav, zmagal s 3:1 in si v izenačeni skupini zagotovil napredovanje v osmino finala. Francozi so zasedli zadnje mesto skupine E.

Za švicarskega prvoligaša Ambri-Piotta Roberta Saboliča je pred sredinim večerom še igrala teorija za napredovanje. Ob sredini zmagi nad Bansko Bystrico in ob ugodnem rezultatu na torkovi tekmi med moštvoma Red Bull München, ki si je že pred tekmo zagotovilo napredovanje, in Färjestadom bi še lahko napredovali. A zmaga Švedov nad Nemci jim ni šla na roko, tako da so še pred zadnjo tekmo ostali brez možnosti za drugo mesto.

Sredin večer bo rezerviran tudi za zadnjo tekmo novinca v hokejski ligi Gradca. Ken Ograjenšek s soigralci avstrijskega moštva nima več možnosti napredovanja. Od lige prvakov se bodo poslovili na Češkem, na gostovanju pri tamkajšnjem elitnoligašu Mountfield Hradec Kralove.

Hokejska liga prvakov, 6. krog

Skupina E

Lestvica skupine E

Skupina G

Lestvica skupine G

Skupina H

Lestvica skupine H

Preberite še: