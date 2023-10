Tesen poraz Pintaričevih v Nemčiji, pomembna zmaga Innsbrucka

V hokejski ligi prvakov so moštva v torek in sredo odigrala peto tekmo od šestih v predtekmovanju, po katerem se bo 16 ekip uvrstilo v izločilne boje. Francoski prvak Rouen vratarja Matije Pintariča, ki ni med favoriti za napredovanje, je na gostovanju pri polfinalistu nemškega prvenstva zadnje sezone Adler Mannheimu izgubil z 2:3. Pintarič je zaustavil 43 strelov, njegovi soigralci so jih na gol gostiteljev sprožili 17. Rouen v zadnjem krogu čaka še zahtevna domača tekma, prihodnji teden bo gostil moštvo z vrha finske Liige Ilves.

Letošnja hokejska liga prvakov poteka po spremenjenem sistemu. Vsaka ekipa v predtekmovanju odigra šest tekem s šestimi različnimi nasprotniki, glede na žreb. Po koncu predtekmovanja 16 najboljših napreduje v osmino finala, za osmerico pa je tekmovanja konec.

Do pomembne zmage v 5. krogu je prišel Innsbruck, ki je s 6:4 slavil pri danskemu Aalborgu in ostaja v igri za osmino finala. Preostala kluba IceHL sta izgubila v podaljšku, Salzburg pri Belfastu, Bolzano pa doma proti finalistu Liige lanske sezone Pelicans iz Lahtija.

Predtekmovanje poteka do 18. oktobra, osmina finala med 14. in 22. novembrom, četrtfinale med 5. in 12. decembrom, polfinale med 9. in 17. januarjem, zmagovalec pa bo znan 20. februarja. Lovoriko brani finski klub Tappara iz Tampereja.

Hokejska liga prvakov, predtekmovanje

Torek, 10. oktober:

Sreda, 11. oktober:

Lestvica: