V rednem delu sodeluje 32 klubov, razdeljenih v osem skupin po štiri. V skupinskem delu, ki je za mnoge največje klube priprava na novo domačo sezono, vsak igra z vsakim doma in v gosteh. Prvi in drugi iz vsake skupine po predtekmovanju napredujeta v izločilne boje, prvak bo znan 18. februarja.

Lani so se lovorike veselili hokejisti švedskega Rögleja, ki so v finalu ugnali finsko Tapparo.

Letošnja izvedba bo prav posebna za slovenski hokej, saj bo del tekmovanja prvič tudi slovenski predstavnik HK SŽ Olimpija, ki so mu dodelili posebno vabilo (tako imenovano wild card) in je v tekmovanju nadomestil ukrajinsko ekipo HC Donbass Donetsk.

"Če bomo drsalno močni in držali koncentracijo, bo ok, drugače pa ..."

"Drsalno moramo biti močni, držati koncentracijo. Če nam bo to uspelo, bo ok. Če pa nam to ne bo uspelo, se zna končati tudi zelo boleče." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Zmaji so v zahtevni skupini B. Žreb jim je namenil dvakratnega zaporednega finskega podprvaka TPS Turku, dvakratnega zaporednega švicarskega prvaka EV Zug in polfinalista nemškega prvenstva Grizzlys Wolfsburg.

Debi bodo dočakali v petek na Finskem. "Dejstvo je, da so Finci zelo hitri, agresivni pri igri z igralcem manj, imajo veliko individualnega znanja, igrajo doma. Morali bomo biti res pravi, saj gremo igrat hokej, ki je še veliko hitrejši kot liga, ki jo mi igramo. Drsalno moramo biti močni, držati koncentracijo. Če nam bo to uspelo, bo ok. Če pa nam to ne bo uspelo, se zna končati tudi zelo boleče. Za zdaj se osredotočamo na prvega nasprotnika, z nemškimi ekipami smo se sicer srečali na pripravljalnem turnirju, kjer smo bili kar enakovredni. Sicer se za vse tekme pripravljamo enako, v katerikoli ligi oziroma tekmovanju jih igramo. V vsako tekmo je dobro vstopiti z delčkom strahu, iz katerega izhaja tudi delček motivacije," je pred premiero v ligi prvaki dejal glavni trener Ljubljančanov Mitja Šivic.

Branilec Aleksandar Magovac ob tem dodaja: "S fanti že kar težko čakamo, da bomo zaigrali v ligi prvakov. Veseli nas, da smo del prve slovenske ekipe v tem tekmovanju. Seveda imamo tudi malo treme, saj je za vse nas, razen za Žigo Panceta, to prvič. Vemo, da nas čakajo težki nasprotniki, ki igrajo v boljših ligah, a imamo željo, voljo in znanje, da se dokažemo in pokažemo, da znamo igrati hokej. Čaka nas nekaj potovanj, ki jih sicer nismo vajeni. Pogovorili smo se, kako moramo igrati, zdaj pa je na nas, da se tega držimo. Pričakujem, da nas čakajo približno takšne tekme kot na reprezentančnem nivoju."

Olimpija bo po petkovi tekmi v nedeljo gostovala pri Wolfsburgu, v četrtek, 8. septembra, pa bo gostila prvi domači obračun tekmovanja. V Tivoliju se bo pomerila z ekipo Turku.

Na koga bo Olimpija računala na Finskem? Vratarja: Žan Us, Anthony Morrone; Branilci: Tine Klofutar, Aljoša Crnovič, Nejc Stojan, Joona Erving,

Kristjan Čepon, Aleksandar Magovac, Carl Neill, Urban Podrekar; Napadalci: Nik Simšič, Miha Beričič, Žiga Mehle, Marc-Olivier

Vallerand, Joseph Garreffa, Christopher Dodero, Tadej Čimžar, Luka

Kalan, Gregor Koblar, Rok Kapel, Žiga Pance, Jaka Sodja, Jaka Šturm.



*Miha Zajc in Mark Čepon sta poškodovana

Muršakovi začenjajo proti Čehom, Kuraltovi proti Švicarjem Anže Kuralt s Fehervarjem gosti švicarskega podprvaka. Foto: Guliverimage

V skupinskem delu bomo spremljali precej klubov s slovenskim pridihom. V dresu večkratnega zmagovalca tekmovanja, švedskega kluba Frölunda, bo drsal izkušeni slovenski napadalec Jan Muršak. Že danes se bodo pomerili s češkim prvoligašem HK Hradec Kralove.

Danes bo v ligi prvakov debitiral tudi Anže Kuralt, z madžarsko Sapo bodo gostili švicarskega podprvaka ZSC Lions, v skupini D je tudi branilec naslova Rögle, ki sezono odpira na Poljskem.

Zvečer bo Red Bull Salzburg, katerega član je Aljaž Predan, pričakal norveškega predstavnika Stavanger Oilers.

Robert Sabolič v novi sezoni igra za Beljak. Ta bo v petek gostoval na Švedskem. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Beljačani pri švedskem prvaku

V petek bo na delu še skupina F z močnim slovenskim pridihom. Beljak, ki je v svoje vrste privabil napadalca Roberta Saboliča in Blaža Tomaževiča, kot pomočnik trenerja pa tam deluje Marcel Rodman, bo gostoval pri švedskem prvaku Färjestadu. Cracovia Krakow, h kateremu se je preselil vratar Rok Stojanovič, pa bo gostil nemškega prvoligaša Straubing Tigers.