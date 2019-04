Jeseničani tretjič zapored ali Olimpija s preobratom do trojne krone?

Pred finalistoma državnega hokejskega prvenstva HK SŽ Olimpija in HDD Sij Acroni Jesenice je le še zadnje dejanje finalne bitke za naslov domačega prvaka, ki ga branijo železarji. Ti so v torek doma slavili s 4:2, tako da v Tivoli, kjer se bo tekma začela ob 20. uri, prihajajo s prednostjo dveh zadetkov. Letošnji ekspresni finale namreč igrajo po sistemu boljši z dveh tekem.

Ob 20. uri se bo v Tivoliju začela druga in hkrati zadnja finalna tekma državnega prvenstva. Zaradi dolge finalne serije Alpske lige, v kateri so Ljubljančani po sedmih tekmah strli Pustertal in postali alpski prvaki ter dejstva, da bo nekaj igralcev iz rdečega in zelenega tabora v petek odletelo na svetovno prvenstvo drugega razreda, letošnji finale igrajo po sistemu boljši z dveh tekem.

Po polovici finala so v boljšem položaju dvakratni branilci naslova, člani HDD Jesenice, ki so v torek doma zmagali s 4:2 in sploh prvič v sezoni ugnali Olimpijo. Zadetki z obeh tekem se bodo sešteli, ob tem pa zadetek v gosteh ne šteje "dvojno", kot je to v navadi v nogometu.

Jeseničani lovijo tretji zaporedni naslov domačega prvaka, sicer pa 13. v samostojni Sloveniji. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Na drugi tekmi bi tako ob enakem številu točk in golov kot na prvi po 60 minutah (to pomeni, da bi Olimpija po rednem delu vodila za dva gola) igrali "dolge" podaljške. V podaljšku igrajo s po štirimi igralci v polju in vratarjem do zlatega gola oziroma 20 minut. V primeru, da po 20 minutah nobena ekipa ne zadene, se igra nov dolgi podaljšek do zlatega gola oziroma 20 minut in tako naprej.

Olimpija je na prvi tekmi pogrešala poškodovanega branilca prvega branilskega para Aleša Kranjca, Jeseničani pa obolelega napadalca Erika Svetino in poškodovanega branilca Nejca Stojana

Jeseničani z mislijo na novo zmago, Olimpija no novo lovoriko

Jeseničani so po domači zmagi zatrjevali, da se v Ljubljano ne bodo prišli braniti, saj bi se takšna taktika lahko hitro izjalovila, pač pa bodo poskušali zmagati še drugič.

"Dva zadetka prednosti za zdaj nikakor nista dovolj. Dovolj bosta, če bomo odigrali 60 minut in ohranili prednost. Takšno razliko lahko hitro zapraviš. Če igraš slabo, se lahko v minuti stvar poravna, tako da ne smemo gledati na rezultat. V Ljubljano moramo iti z mislijo, da zmagamo še na drugi tekmi in potem bo morda tudi v glavah lažje izpeljati teh 60 minut," je po zmagi razmišljal kapetan Andrej Tavželj.

Jeseničani pravijo, da v Ljubljani ne bodo le branili prednosti. Foto: Žiga Zupan/Sportida

"Vsekakor smo naredili preveč napak, kar nas je stalo zmage, ob tem pa nismo izkoristili priložnosti, ki so se nam ponudile v igri z igralcem več. Odvilo se je, kot se je. Poskusili bomo vse, zbrali se bomo skupaj in verjeli do konca," je po porazu dejal napadalec Olimpije Miha Zajc.

Zmaji so v tej sezoni v vitrine postavili dve lovoriki. Septembra so v finalu pokala ugnali železarje in postali pokalni prvaki, v nedeljo še alpski prvaki. Če bi jim uspel nov preobrat, bi se pod Rožnikom veselili trojne krone.

Jeseničani so v obdobju samostojne Slovenije zbrali 12 naslovov, ljubljanski hokejisti pa 15.

Nekateri takoj po finalu v reprezentanco

Kdo se bo bolje znašel na drugi in odločilni tekmi, bo tako jasno pozno zvečer. Po koncu finala se bodo vsaj štirje hokejisti Jesenic in Olimpije v petek pridružili reprezentanci in z njo odleteli proti Kazahstanu, kjer se bo v ponedeljek začelo svetovno prvenstvo skupine B.

Finale državnega prvenstva* Četrtek, 25. april, Tivoli

20.00 HK SŽ Olimpija – HDD Sij Acroni Jesenice Torek, 23. april, Podmežakla

HDD Sij Acroni Jesenice : HK SŽ Olimpija 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)

Glavič 18. (Čimžar, Gagnon), J. Sodja 27. (Brus, Pesjak), Tomaževič 38. (Rodman, Paradis, PP1), Tavželj 44. (U. Sodja, J. Sodja); Pešut 13. (Zajc, PP1), Simšič 30. (Orehek, Svete)



*Igrajo po sistemu boljši iz dveh tekem. Na drugi tekmi se ob enakem številu točk in golov kot na prvi po 60 minutah igrajo "dolgi" podaljški (gol v gosteh ne šteje dvojno). V podaljšku igrajo s po štirimi igralci v polju in vratarjem do zlatega gola oziroma 20 minut. V primeru, da po 20 minutah nobena ekipa ne zadene, se igra nov dolgi podaljšek do zlatega gola oziroma 20 minut in tako naprej.

