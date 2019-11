Založani so se z zmago na Jesenicah utrdili na vrhu in na tretjem mestu

Hokejisti HK Slavija Junior so v sredo v Podmežakli prišli do dvojnih točk. Nasprotnika, mlado ekipi železarjev, HD Hidria Jesenice, so odpravili s 4:0 in se utrdili na tretjem mestu državnega prvenstva. Hkrati je obračun štel tudi za ligo IHL, v kateri ekipa Slavije vodi. Iz lige IHL je pred dnevi tudi uradno izstopil zagrebški Medveščak, ki ni uspel zbrati zadostnega kadra za igranje obračunov.