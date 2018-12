Rodman po debiju zadovoljen z odzivom, Olimpija se je znesla nad Mariborom

Državno prvenstvo in liga IHL med 17. in 23. decembrom

Jeseničani so s 7:2 premagali Triglav in skočili na drugo mesto.

Jeseničani so s 7:2 premagali Triglav in skočili na drugo mesto. Foto: Urban Meglič/Sportida

Ponedeljek je prinesel dve tekmi državnega prvenstva. V akcijo sta se po tekmovalnem premoru vrnila tako državni prvak Jesenice kot podprvak Olimpija in visoko zmagala. Železarji, pri katerih je trenerski debi dočakal Marcel Rodman , so s 7:2 premagali Kranjčane, Ljubljančani pa so s kar 15:2 odpihnili zadnji Maribor. Pod enega od zadetkov se je podpisal tudi povratnik v zeleni vrsti Žiga Pešut. Večna tekmeca se bosta v soboto pomerila med seboj, a tekma ne bo štela za DP, temveč le za točke Alpske lige. Od srede kopica tekem v ligi IHL.

Jeseničani so prek Luke Bašiča povedli že v 27. sekundi, a so gostje, od katerih se poslavlja Maj Tavčar, ki odhaja na kaljenje v Boston, z zadetkom Mihaela Potočnika in izenačenjem odgovorili že po 11 sekundah. Ekipi sta odšli na odmor izenačeni, v drugi tretjini so favorizirani železarji rezultat obrnili sebi v prid in Kranjčanom pred zadnjim delom ušli na +3 (4:1), ob koncu pa z zmago s 7:2 skočili s četrtega mesta na drugo v DP.

"Občutki so dobri. Zadovoljen sem z odzivom fantov. Kar nekaj stvari je bilo drugačnih, sploh za mlade, ki so se nam pridružili šele v nedeljo. Tempo je bil dober, nasprotnik je bil kar trd, sploh prvo tretjino so dobro z nami drsali. Veliko dobrih stvari je bilo narejenih, a pred nami je še velik kup detajlov, o katerih se moramo dogovoriti. Pred sredino tekmo trenerski štab čaka še kar nekaj dela," je po debiju na trenerski klopi Jesenic v pogovoru za hokejtv dejal novi trener Marcel Rodman, ki je nekaterim fantom namenoma privoščil počitek, medtem ko Andrej Tavželj, Gašper Korošec in Gašper Glavič še niso pripravljeni na igro.

Olimpija je na Štajerskem s 15:2 odpravila zadnji Maribor, štiri zadetke je dosegel Patrik Tišlar. Foto: Vid Ponikvar

Olimpija odpihnila Štajerce

Vodilno moštvo državnega prvenstva se je v gosteh zneslo nad zadnjim kolektivom DP Maribor, ki še ni osvojil niti točke. Ljubljančani, ki so na Štajerskem zaigrali brez večine nosilcev igre, so zmagali s 15:2, v zadnji tretjini so zadeli devetkrat. Štiri zadetke je dosegel Patrik Tišlar, enega pa povratnik v zeleno-belem dresu Žiga Pešut.

Olimpija bo v sredo v sklopu Alpske lige gostila vse bolj nevarno drugo ekipo Salzburga, v soboto ob 17.30 pa v Tivoliju pričakala še Jeseničane. Ti bodo v sredo gostili Ritten.

Državno prvenstvo Ponedeljek, 17. december

HDD Sij Acroni Jesenice : HK Triglav Kranj 7:2 (1:1, 3:0, 3:1)

Bašič 1., 24., Avsenek 35., Kalan 37. (SH1), Čimžar 46., Pem 47., Brus 51.; Potočnik 1., Štenkler 50.



HDK Maribor : HK SŽ Olimpija 2:15 (0:2, 1:4, 1:9)

Racić 38. (PP1), Zernko 60.; Tišlar 12., 43., 53., 57., Sojer 16., Zorko 22. (PP1), 48. (PP1), Chvatal 30., Mehle 36., Pešut 40., Jezovšek 41., 59., Planko 44., Grahut 52., 56.,





Sreda, 19. december

HK ECE Celje - HK Slavija Junior



Lestvica DP

Liga IHL Sreda, 19. december

HK ECE Celje - HK Slavija Junior

HK Triglav Kranj - KHL Zagreb

HK Vojvodina - KHL Medveščak

KHL Mladost - SKHL Crvena zvezda Petek, 21. december

HK ECE Celje - HK Vojvodina Sobota, 22. december

HK Triglav Kranj - HK Slavija Junior

HK Vojvodina- HK ECE Celje

SKHL Crvena zvezda - KHL Zagreb

KHL Medveščak - KHL Mladost Nedelja, 23. december

HK Vojvodina- HK ECE Celje Lestvica lige IHL

Preberite še: