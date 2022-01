Olimpija po vstopnico za derbi

Na sporedu je zadnja tekma četrtfinala državnega prvenstva. V Tivoliju bodo hokejisti HK SŽ Olimpija upravičevali vlogo favorita proti HD Hidria Jesenice. Če ne bo presenečenja, v torek sledi polfinalni večni derbi med Olimpijo in aktualnimi slovenskimi prvaki HDD Sij Acroni Jesenice ali finale pred finalom. V drugem polfinalu se bosta merila HK Slavija Junior in HK Triglav Kranj.

Prvotni načrt četrtfinala državnega prvenstva je predvideval, da se ekipe pomerijo na dve zmagi, a so pri HZS zaradi covida-19 sistem vmes nekoliko prilagodili. Medtem ko sta para HK Celje - HK Slavija Junior in HKMK Bled - HK Triglav Kranj res igrala na dve zmagi - napredovali so Založani in Kranjčani -, v drugih dveh parih o polfinalistu odloča zgolj ena tekma. Iz para HDD Sij Acroni Jesenice - HDK Maribor so brez boja (5:0) napredovali državni prvaki, ki zdaj čakajo na svojega nasprotnika.

Ta bo znan danes, v Tivoliju bodo člani favoriziranega HK SŽ Olimpija pričakali mlajše železarje, HD Hidria Jesenice. Če ne bo presenečenja, bo v torek prvi polfinalni derbi med HDD Sij Acroni Jesenice - HK SŽ Olimpija. Drugi polfinalni par sestavljajo Založani in Triglavani, ki polfinale začenjajo v sredo v Kranju. Druga tekma bo v soboto.

V polfinalu naj bi sicer igrali na dve zmagi, a bi se sistem lahko spremenil - na boljši iz dveh tekem.