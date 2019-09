Jesenice in Olimpija do novih zanesljivih zmag

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so na ponedeljkovi tekmi državnega prvenstva z 11:0 premagali HKMK Bled in vknjižili drugo zmago, člani HK SŽ Olimpija so odigrali tretjo tekmo DP in tretjič zmagali. Z 9:0 so bili boljši od HK Triglav Kranj. Začela se je tudi liga IHL, v kateri naslov brani Crvena zvezda.