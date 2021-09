Dogovor: NHL-ovci bodo lahko nastopili na prihajajočih OI

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mednarodna hokejska zveza (IIHF) in severnoameriška profesionalna hokejska liga NHL sta se po večmesečnih pogovorih dogovorili.

Mednarodna hokejska zveza (IIHF) in severnoameriška profesionalna hokejska liga NHL sta se po večmesečnih pogovorih dogovorili. Foto: Reuters

Ljubitelji hokeja so danes dobili veselo novico. Mednarodna hokejska zveza (IIHF) in severnoameriška profesionalna hokejska liga NHL sta se po večmesečnih pogovorih dogovorili, da bodo na olimpijskih igrah v Pekingu spet lahko igrali hokejisti iz NHL, ki na prejšnjih igrah v Pyeongchangu niso tekmovali.

"Vem, da lahko govorim za ljubitelje hokeja po vsem svetu, ko rečem, da absolutno pozdravljamo odločitev, da na igre vrnemo hokej najvišje ravni," je v izjavi za javnost dejal predsednik IIHF Rene Fasel.

Slovencev po Sočiju 2014 in Pjongčangu 2018 v Pekingu ne bo. Pred dnevi so se v Oslu sicer potegovali za olimpijsko vozovnico, a si jo je prvič v zgodovini priigrala Danska. Na olimpijskih kvalifikacijah pretekli teden sta bili uspešni še Latvija in Slovaška.

Že pred tem so imeli nastop zagotovljen Kanada, ZDA, Rusija, Švedska, Finska, Švica, Nemčija, Češka in gostiteljica Kitajska.

V Južni Koreji so zlato kolajno osvojili Rusi, srebrno Nemci, bron pa Kanadčani.