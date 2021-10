Anže Kopitar igral dobrih enajst minut, a statistika je ostala prazna

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hokejisti Pittsburgh Penguins, katerih član je tudi slovenski reprezentant Jan Drozg, nadaljujejo priprave na novo sezono severnoameriške lige NHL. Tokrat so v Buffalu z 2:1 premagali domače Sabres, 22-letnega Mariborčana pa ni bilo v kadru petkratnih zmagovalcev tekmovanja za Stanleyjev pokal.

Pripravljalno tekmo so v Las Vegasu odigrali tudi Los Angeles Kings slovenskega zvezdnika najmočnejše lige na svetu, Anžeta Kopitarja. Potem ko so prvi medsebojni obračun dobili kralji s 3:1, so tokrat visoko s 4:0 zmagali zlati vitezi.

Kopitar je prvo tekmo proti Vegasu izpustil, tokrat pa je odigral dobrih 11 minut, a je njegova statistika ostala prazna. Med strelce za gostitelje so se vpisali dvakrat Danil Miromanov, Alec Martinez in William Karlsson.