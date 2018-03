Zmaji in železarji pred končnico še zadnjič doma

Alpska liga med 27. februarjem in 4. marcem

Hokejisti HK SŽ Olimpija in HDD SIj Acroni Jesenice bodo ob 20. uri odigrali zadnje domače srečanje pred končnico (začela se bo v torek). Ljubljančani gostijo Zell am See, Gorenjci pa Gardeno. Na voljo je le še ena četrtfinalna vstopnica, za katero najbolje kaže Vipitenu Iva Jana in Jureta Sotlarja.

Jeseničani gostijo Gardeno, Ljubljančani pa Zell am See. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Slovenski moštvi bosta zadnjo tekmo rednega dela odigrali v soboto, ko bodo železarji gostovali pri Kitzbühelu, zmaji pa pri drugi ekipi Celovca.

Tudi zmaji in Salzburg v končnici

Ljubljančani so tudi po skoraj enomesečnem premoru v tem tekmovanju nadaljevali zmagovito. Niz zmag so na štiri podaljšali proti Cortini, ki so jo ugnali s 3:1. Zadetka za vodstvi (1:0, 2:0) je ob igralcu več prispeval branilec Maks Selan, končnih 3:1 pa je v zadnji minuti z zadetkom v prazen gol postavil Andrej Hebar. V vratih se je izkazal Tilen Spreitzer, zaustavil je 32 strelov od 33.

Maks Selan je k pomembni zmagi, s katero se je Olimpija prebila v končnico, prispeval dva zadetka. Foto: Morgan Kristan / Sportida

Olimpija, v postavo katere se je po poškodbi roke vrnil Matic Kralj, je z zmago potrdila končnico, ki se začne prihodnji torek.

Končnico so si z zmago nad Zell am Seejem zagotovili tudi člani druge ekipe Salzburga.

Po kazenskih strelih strli "slovenski" Sterzing

Zmagali so tudi železarji, ki so v ekipi po večmesečni odsotnosti zaradi operacije rame pozdravili Nika Pema. Jeseničani so pred domačimi gledalci Vipiteno strli po kazenskih strelih, odločilnega je prispeval Žan Jezovšek. Na 1:1 je v 43. minuti izenačil Luka Bašič. Gorenjsko moštvo si je že pred časom zagotovilo izločilne boje in uvrstitev na prva tri mesta (sami bodo izbrali četrtfinalnega nasprotnika).

Alpska liga Četrtek, 1. marec

20.00 HDD Sij Acroni Jesenice – Gardena

20.00 HK SŽ Olimpija – Zell am See

Cortina – Ritten

Neumarkt – Val Pusteria

Red Bull Salzburg II – Asiago

Vipiteno – KAC II Sobota, 3. marec

19.00 KAC II – HK SŽ Olimpija

19.00 Kitzbuhel – HDD Sij Acroni Jesenice

Asiago – Fassa

Bregenzerwald – Feldkirch

Cortina – Vipiteno

Lustenau – Red Bull Salzburg II

Ritten – Neumarkt

Val Pusteria – Gardena Torek, 27. februar

HDD Sij Acroni Jesenice : Vipiteno 2:1**

Bašič 43. (PP1), Jezovšek; Duffy 12.



HK SŽ Olimpija : Cortina 3:1

Selan 17. (PP1), 22. (PP1), Hebar 60. (EN); Brace 41. (PP1)



Zell am See : Red Bull Salzburg II 1:3

Feldkirch : Bregenzerwald 7:4



Ritten : Lustenau 7:4

Asiago : Val Pusteria 2:1**

Fassa : KAC II 4:5*

Gardena : Neumarkt 4:3**



PP1-zadetek z igralcem vel

EN-zadetek v prazen gol

*podaljšek

**kazenski streli