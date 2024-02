Celjani po bolečem torku misli usmerjajo v Alpsko ligo

Celjani so teden treh domačih tekem odprli s torkovo zmago v zadnjem krogu rednega dela državnega prvenstva s 4:2 nad HK Triglav Kranj. Da bi zasedli drugo mesto, bi jim moral iti na roko še izid tekme v Tivoliju med večnimi tekmeci Olimpijo in Jesenicami – Ljubljančani bi morali Gorenjce premagati po rednem delu, a se to ni zgodilo, tako da so se Olimpiji v finalu pridružili Jeseničani, Celjani pa so končali na tretjem mestu in brez finalne vstopnice.

"Mi smo morali svoj del narediti in smo tudi ga, na žalost pa smo po drugi tretjini že vedeli za rezultat, ki je vplival na nas. Nimamo vpliva na druge tekme, zgodilo se je, kar se je. Moramo biti ponosni na to ekipo in na to, kar smo dosegli. Če bi nam kdo pred sezono ponudil to, bi podpisali," je za TV Celje po zmagi z grenkim priokusom dejal kapetan Jure Sotlar.

"Glave moramo umiriti, državno prvenstvo ne bi smelo vplivati na nas." Foto: Peter Ocvirk/Facebook HK RST-Pellet Celje Ta bo misli s soigralci zdaj usmeril v drugo tekmovanje, Alpsko ligo, v kateri igrajo kvalifikacijski del. Do konca tega jih čakajo še štiri tekme, trenutno so s šestimi točkami na četrtem mestu. Od drugega, ki še vodi v zadnji del kvalifikacij, jih ločijo tri točke. "Vse tekme moramo dobiti, popravnega izpita nimamo več. Zdaj imamo dve tekmi doma. Glave moramo umiriti, državno prvenstvo ne bi smelo vplivati na nas. Ta teden je treba dvakrat zmagati doma, nato sledi zaslužen počitek, potem pa potrebujemo še dve zmagi, a gremo tekmo za tekmo," dodaja Sotlar.

Celjani bodo ob 19. uri gostili Steel Wings Linz, ki so ga na prvi tekmi kvalifikacijskega dela premagali s 4:2. V soboto bodo gostili še Merano.

Kako poteka drugi del?

Po koncu rednega dela si je prvih šest ekip – Ritten, Zell am See, Red Bull Salzburg II, Vipiteno, Bregenzerwald in Cortina – že zagotovilo končnico. V drugem delu ta šesterica igra med seboj za čim boljše izhodišče pred četrtfinalom in potencialno izbiro četrtfinalnega tekmeca.

Preostali, ki so redni del končali na sedmem mestu ali nižje – tudi oba slovenska predstavnika –, pa poskušajo v dveh kvalifikacijskih skupinah A in B še ujeti mesti za četrtfinale. Najboljši so s seboj prinesli bonus točke (Jeseničani šest).

V kvalifikacijski skupini A so ob Jeseničanih tudi Celjani, Merano, Gardena in Steel Wings Linz. Prva dva iz te skupine si bosta zagotovila dodatne kvalifikacije po sistemu na izpadanje na dve zmagi z najboljšima ekipama kvalifikacijske skupine B. V tej igrajo osmi po rednem delu Kitzbühel, deveti Unterland Cavaliers, 12. Lustenau, 13. Fassa in 16. KAC Future Team.

Drugi del se bo končal 24. februarja. Dodatne kvalifikacije bodo na vrsti med 27. februarjem in 3. marcem, končnica se bo začela 5. marca. Prva tekma polfinala je načrtovana 21. marca, začetek finala pa 6. aprila. Prvak bo znan najpozneje 20. aprila.