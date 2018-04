Zlata ameriška judoistka odhaja v MMA, o katerem ni imela najlepšega mnenja

Ameriška judoistka Kayla Harrison, ki je na olimpijskih igrah v Riu de Janeiru leta 2016 osvojila zlato odličje v kategoriji do 78 kilogramov in na tem turnirju v polfinalu premagala tudi slovensko borko Anamarijo Velenšek, se seli v mešane borilne veščine. Junija bo nastopila na turnirju PFL (Professional Fighters League) v Chicagu.

"Po dvoboju se tekmici priklonim in ji s tem izkažem spoštovanje. Tega v MMA ni," je ameriškim novinarjem razlagala Harrisonova po osvojeni olimpijski kolajni v Riu, drugi v karieri, saj je bila zlata tudi v Londonu leta 2012, potem pa kmalu obrnila ploščo.

"Nisem vedela, kaj početi sama s seboj"

27-letna ameriška šampionka je kmalu po igrah v Riu, na katerih je tudi končala kariero, naznanila, da se je priključila leta 2012 ustanovljeni borilni organizaciji World Series of Fighting (WSF), ki se je letos preimenovala v Professional Fighters League (PFL), pred kratkim pa pojasnila, da je po Riu trpela za depresijo.

Na OI v Risu je Harrisonova osvojila zlato, na poti do njega pa premagala tudi Slovenko Anamarijo Velenšek (levo), ki se je iz Brazilije vrnila z olimpijskim bronom. Foto: Reuters

"Izgubljena sem bila, olimpijske igre so bile takšen vrhunec, da je bil padec po njih surov. Nisem vedela, kaj početi sama s seboj," besede edine ameriške olimpijski prvakinje v judu navaja NBC. Njen trener je bil proti temu, da se loti mešanih borilnih veščin in tudi sama je imela najprej pomisleke: "Bila sem zadržana, vsi so mi pod nos ves čas metali Rondo Rousey, svet MMA pa je veliko drugačen od juda, a mi je postal všeč."

Jo čaka usoda rojakinje Ronde Rousey?

Rouseyjeva je podobno kot Harrisonova v mešane borilne veščine prestopila iz juda, postala zvezdnika organizacije UFC, nato pa po dveh brutalnih porazih proti Holy Holm (novembra 2015) in nato Amandi Nunes (decembra 2016) neslavno končala kariero poklicne borke. Harrisonovo strašijo s podobno usodo.

PFL želi tudi s pomočjo "zlatega dekleta" Kyle Harrison razviti žensko divizijo, sama pa želi postati "najboljša borka vseh časov". "Dolgo sem čakala na dvoboj. Najprej sem sama želela preveriti, ali mi udarci v obraz ustrezajo. Ko sem dognala, da mi, sem morala čakati na PFL, da se spravi v red. Zdaj so se in stvari gredo naprej."

V Riu o mešanih borilnih veščinah ni imela povedati nič lepega. Foto: Reuters

"Ljudje se sprašujejo: je ta ženska res amaterka?"

Letos si želi trikrat stopiti v ring, pravi, da ji je vseeno, s kom se bo pomerila, pričakuje pa, da v prvih borbah ne bo naletela na kakšno veteranko MMA. "V MMA imam prazno statistiko, sem popolna začetnica, je pa vseeno nekoliko drugače, če imaš za sabo dve zlati olimpijski medalji. Ljudje se sprašujejo: je ta ženska res amaterka?"

Harrisonova je bila v preteklosti tudi žrtev spolne zlorabe. Kot 14-letna deklica je bila žrtev nadlegovanja svojega tedanjega trenerja Daniela Doyla. Ta je bil leta 2007 obsojen na desetletno zaporno kazen, ona pa se je v najstniških letih ubadala z duševnimi brazgotinami zlorabe.