Po kvalifikacijah je dišalo po stopničkah, na koncu šesto mesto

Dvoršakova je presegla pričakovanja na letošnji uvodni preizkušnji svetovnega pokala in se na dveh mehiških tekmah dvakrat prebila v veliki finale. Po osmem mestu na tekmi z zračno puško je v kraljevski strelski disciplini danes osvojila še šesto mesto.

Ljubljančanki je še bolje kazalo v današnjih kvalifikacijah, ko je zadela 1169 krogov, kar je bil tretji najboljši dosežek na tekmi.

Dvoršakova je v strelskem maratonu - od letošnje sezone naprej po novih pravilih tudi v ženski konkurenci streljajo po štiri serije v klečečem, ležečem in stoječem, v preteklosti so opravile po dve seriji v vsakem strelskem položaju - pokazala zelo preudarno predstavo. V klečečem in ležečem položaju je zadela po 393 krogov in bila vseskozi povsem na vrhu nastopajočih, v stoječem položaju pa je zadela 383 krogov in se zanesljivo prebila v veliki finale.

V soboto bosta na veliko sceno stopila Rajmond Debevec in Robi Markoja, ki bosta nastopila v disciplini malokalibrska puška trojni položaj, medtem ko je Kevin Venta na tukajšnji tekmi z zračno pištolo osvojil 16. mesto.

Po Guadalajari bo drugo tekmo za svetovni pokal gostil južnokorejski Changwon (med 20. in 30. aprilom), tretjo ameriški Fort Benning (med 7. in 15. majem), četrto pa nemški München (med 22. in 29. majem). Vrhunec sezone bo svetovno prvenstvo v Changwonu (med 31. avgustom in 15. septembrom).