Zgodovinski trenutek za slovenski vaterpolo #foto

Tekma prijateljske narave je na kranjske tribune privabila okrog 200 ljubiteljev vaterpola, ki se spomnijo reprezentančnih uspehov izpred 15 let in več. Ti so uživali v izenačenem dvoboju, ob koncu tretje četrtine in v četrti pa so si varovanci Krištofa Štromajerja, ki je zaradi okužbe s koronavirusom manjkal, priigrali visoko zmago.

Fotogalerija s tekme v Kranju, foto Matic Klanšek Velej/Sportida:

V prvem delu je v slovenski vrsti blestel predvsem Jan Justin, ki je dosegel štiri gole, do konca pa dodal še dva. Švici, ki v igri nikakor ni bila podrejena, pa je izenačenje preprečeval vratar Jure Beton, najboljši posameznik v izbrani vrsti danes.

V drugem polčasu sta Justin in Marko Gostič Sloveniji priigrala vodstvo z 8:5, kar pa razigranih Švicarjev ni ustavilo in približali so se na 8:7, 9:8 in 10:9. Nato je na sceno vnovič stopil Beton in ob zadnjem odmoru je razlika vnovič znašala tri gole, na koncu pet.

Na dvoboju s Švico se je izkazal slovenski vratar Jure Beton. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Ob že omenjenih je pet golov za Slovenijo dosegel Jaša Kadivec, po enega pa Dejan Gostič, Matic Repe in Aljaž Pevec.

Tekma je bila obenem uvod v februarske kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2022 v Splitu. Slovenija bo takrat v kranjskem bazenu gostila Nemčijo, Belgijo, Francijo in Švico, na prvenstvo pa se bosta uvrstili prvi dve ekipi.