Žan Luka Zelko ostaja na sredini flote

Njegov reprezentančni kolega Liam Orel je prvi današnji plov v srebrni skupini zaključil na 49. mestu, v skupni razvrstitvi pa je na 44. mestu. V drugem prekinjenem plovu je Koprčan na prvo privetrno oznako prijadral kot dvanajsti, nato pa so prireditelji prekinili tekmovanje zavoljo šibkega vetra.

"Danes smo imeli manj vetra, nekje od 5 do 7 vozlov, in je bilo kar 'zapleteno'. V prvi regati sem imel možnost, da bi prišel do nekoliko boljšega mesta, a sem v prvi orci naredil preveliko napako, da bi se v zlati skupini še uspel prebiti naprej. Ostal sem zadaj, se boril, pridobil nekaj mest in končal, kjer sem," je današnji uvodni plov ocenil Zelko.

"V drugem plovu je bilo veliko bolje, boril sem se od začetka do konca, držal sem se bolj leve strani, žal pa je prav na koncu, tik pred orco, prišel močan sunek vetra z desne, in namesto, da bi obračal bojo med prvimi tremi, sem jo obračal okoli 30 mesta. Pred nami so še štirje plovi, za jutri je napovedan zelo šibak veter in upam, da ga bo dovolj, da izpeljemo oba plova," je še dodal štajerski jadralec.

Po prvem finalnem dnevu v vodstvu ostaja Britanec Michael Beckett, na drugo se je prebil njegov rojak Elliot Hanson, na tretjem pa je Ciprčan Pavlos Kontides.

