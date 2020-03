Za turškega Žganka je prestavitev olimpijskih iger razočaranje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Evropski prvak v judu Mihael Žgank, ki tekmuje za Turčijo s priimkom Özerler, je v pogovoru na Facebooku prestavitev olimpijskih iger v Tokiu za leto dni označil za razočaranje, saj je v pripravo vložil ogromno truda. A pravi, da je treba ostati pozitiven in se začeti pripravljati na nov termin.

"Olimpijske igre so na sporedu le vsaka štiri leta, zame tudi svojevrsten življenjski cilj. Moji cilji so veliki in igram sem podredil vse," je v pogovoru s Silvom Kmetičem dejal Žgank. Prav Tokio 2020 je največje tekmovanje za 26-letnega Celjana, ki je že leta 2017 v Budimpešti pod vodstvom trenerja Marjana Fabjana postal svetovni podprvak.

Svoj prvi olimpijski nastop je doživel že v Riu 2016. "Tam sem bil še zelo mlad. Nisem vedel, za kaj gre in nisem imel prav postavljenih ciljev. Seveda sem bil odlično pripravljen, razmišljal sem o kolajni, a moral bi se zgoditi čudež. Vedel pa sem tudi, da imam do naslednjih iger nova štiri leta. Zato sem se kasneje na Tokio pripravljal tudi mentalno, povsem na drugi stopnji pa priprave potekajo v zadnjem letu. Vse je še bolj striktno."

"Bil sem povsem osredotočen, tudi z vizualizacijami in meditacijami"

Prav zato je odpoved iger še bolj občutil: "Bil sem povsem fokusiran na igre, tudi z vizualizacijami in meditacijami. Ampak trenutna situacija je večja od vseh nas. Odpoved je nujna za zdravje vseh nas. Je, kar je, moramo ostati pozitivni in narediti, kar se da."

Kaj vse v uspeh v Turčiji vlaga Žgank, najbolje razkriva podatek, da na dan trenira vsaj pet do šest ur.

"Za počitek imam prost sobotni popoldan in nedeljo. A teh pet, šest ur treninga je v normalnem obdobju. Med pripravami pred največjimi tekmami se intenzivnost še poveča. Delamo tri, včasih tudi štiri treninge na dan," je še dejal nosilec zlate olimpijske kolajne z evropskih iger v Minsku 2019.