Ameriški golfist Gary Woodland je zmagovalec 119. odprtega prvenstva ZDA, potem ko je na igrišču Pebble Beach v Kaliforniji za tri udarce premagal številko 1 z golfske lestvice in dvakratnega zaporednega branilca naslova, rojaka Brooksa Koepko. To je za 35-letnega Woodlanda prva zmaga na majorjih, turnirjih velike četverice.

Drugo mesto je zasedel Brooks Koepka, ki je US Open končal z 274 udarci, s tremi več od Garyja Woodlanda, na tretjem mestu pa je končala četverica golfistov - Xander Schauffele in Chez Reavie (oba ZDA), Jon Rahm (Španija) in Justin Rose (Anglija) -, ki so vsi turnir končali s po 277 udarci.

Woodland je za zmago na prestižnem turnirju, tretjem majorju letos, prejel 2,25 milijona dolarjev nagrade.