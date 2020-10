Vrhunski in poklicni šport ostaja med izjemami za delovanje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vlada je podaljšala večino odlokov o omejitvi gibanja, med izjemami pa ostaja vrhunski in poklicni šport, kot ga je opredelil vladni odlok o omejitvah športnih dejavnosti po drugi razglasitvi epidemije novega koronavirusa. Dovoljeni so treningi in tekmovanja vrhunskim športnikom, brez gledalcev, z omejitvami pa tudi rekreativnim.