Vragolije srebrnega olimpijca na narasli Savi #video

Po deževnih dnevih in naraslih rekah znajo uživati kajakaši in kanuisti na divjih vodah. Na svoj račun je prišel tudi Peter Kauzer, naš srebrni olimpijec iz Ria. Hrastniški kajakaš je konec tedna na valovih reke Save počel vragolije, ki mu zelo pridejo prav pri pripravah na olimpijsko sezono.

Letošnja sezona je za našega najboljšega kajakaša zelo pomembna, saj bo poskušal v Tokiu nastopiti na svojih četrtih olimpijskih igrah. Zato bo moral trdo trenirati, a se najdejo tudi dnevi, ko se v Petru Kauzerju prebudi otroška razigranost.

"Ti treningi pa so za dušo." Foto: osebni arhiv

V tem času si zna 36-letni izkušeni kajakaš popestriti svoje treninge na poseben način. Peter je pokazal, da se ne znajde samo med vratci, ampak tudi na narasli vodi oziroma visokih valih. Tokrat je njegove vragolije posnel njegov oče in dolgoletni trener Peter Kauzer st. Čeprav je videti, da se Kauzer na vodi samo zabava, pa mu tudi takšni treningi zelo prav pridejo pri pripravah.

"Ti treningi pa so za dušo. Tudi če bilo mrzlo, bi se odpravil na vodo in užival. To je res užitek. Morda je videti, da nič ne naredim za trening, ampak vseeno je tudi ta trening zelo koristen. Narediš veliko šprintov, pomemben je za koordinacijo gibov, držati moraš čoln … Skratka, veliko koristnih stvari lahko potegneš iz takšnega treninga. V nedeljo smo bili na vodi uro in pol, meni pa se je zdelo, da sem bil le 15 minut," nam je razlagal slovenski kajakaš.

"Ni bilo še pravega časa, da bi si povsem spočil glavo." Foto: Nina Jelenc

Za zdaj trenira po pameti

Kauzer se je pred kratkim vrnil iz Tokia, kjer bodo prihodnje leto olimpijske igre. Tam je tri tedne treniral na olimpijski progi in kot pravi, se še ni začel na polno pripravljati na novo sezono.

"Začel sem trenirati, ampak počasi. Ni bilo še pravega časa, da bi si povsem spočil glavo. Tri tedne na Japonskem je bilo kar dolgo, čeprav sem tam užival. Nazaj sem prišel kar utrujen, tako da treniram po pameti. Decembra grem že na priprave v Avstralijo in bom tam naredil tisto, kar imam za narediti," nam je zaupal sogovornik, ki se zaveda, da ga čaka olimpijska sezona.

"To ne pomeni, da moram trenirati na polno. Seveda bom treniral, ampak zdaj se še ne mislim metati na glavo. Svoje moči bom raje privarčeval za trening v Avstraliji," je zaključil Kauzer, ki se je ravno vračal z masaže. Tudi to leto bo zanj skrbel športni maser Urban Komac.