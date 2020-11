Vlada: Brez novih omejitev v vrhunskem športu

Pri poklicnem in vrhunskem športu bo poslej mogoče nadaljevati tekmovanja na najvišji članski državni ravni tudi v vaterpolu in futsalu, malem nogometu, pri posamičnih športih pa je v odloku bolj natančno definirano, da so dovoljena članska državna prvenstva, so za STA potrdili na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ).

To sta tudi edini spremembi, ki sta ju pred današnjo sejo vlade uskladila direktorat za šport MIZŠ ter Nacionalni inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Ukrepe bo čez teden dni spet obravnavala vlada ter nato sprejela nadaljnje korake glede na zdravstvene razmere, je ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec navedla na današnji novinarski konferenci po seji vlade.

Kaj je dovoljeno?

Doslej so bila v kolektivnih športnih panogah dovoljena tekmovanja najvišje ravni nacionalnega, regionalnega, mednarodnega oziroma evropskega tekmovanja le v hokeju na ledu, košarki, nogometu, odbojki in rokometu. V individualnih športnih panogah je prav tako še naprej dovoljeno izvajanje državnih članskih prvenstev in mednarodnih športnih prireditev, kot so svetovno in evropsko prvenstvo ter svetovni pokal.

Dovoljeni so tako še naprej treningi in tekmovanja vrhunskim športnikom, brez prisotnosti gledalcev. Izjeme veljajo le za tekme najvišjega državnega članskega razreda ter na mednarodni ravni za športnike olimpijskega razreda, teh je po podatkih Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) 49, svetovnega (144), mednarodnega (366) in perspektivnega razreda (693) ter poklicnim športnikom.

Slednjih je po razvidu ministrstva, pristojnega za šport, okrog 500. Vsi omenjeni morajo biti starejši od 15 let in morajo biti vpisani v razvid poklicnih športnikov pri MIZŠ.

Prav tako je še vedno dovoljeno izvajanje velikih mednarodnih športnih prireditev, kot so svetovno in evropsko prvenstvo ter kvalifikacijske tekme državne reprezentance za nastop na svetovnem ali evropskem prvenstvu.

Kaj moramo upoštevati?

Za športnike in strokovne delavce v športu se pri opravljanju športnih dejavnosti ne uporabljajo odloki, ki določajo omejitve zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije novega koronavirusa.

Morajo pa upoštevati navodila ministrstva, pristojnega za zdravje, in NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom sars-cov-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva za zdravje.

Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovoljena, organizator tekmovanja pa mora zagotoviti, da so v športnem objektu ali na površinah za šport v naravi le osebe, ki so nujno potrebne za izvedbo tekmovanja.

Pa rekreacija?

Rekreacijo lahko posameznik ali osebe iz skupnega gospodinjstva opravlja ob upoštevanju priporočil NIJZ na prostem oziroma odprtih javnih krajih v občini prebivališča, pri tem je treba ohranjati varno medosebno razdaljo in ne sme biti stika z drugimi posamezniki (tenis, badminton, balinanje ...).

Pri sprehodih na zelenih površinah in športno-rekreacijski dejavnosti, pri kateri je mogoče do drugih posameznikov neprekinjeno vzdrževati najmanj tri metre razdalje, pa ni treba nositi mask ne glede na določila drugih odlokov. Še naprej ostajajo zaprti fitnes centri in bazeni za rekreacijo.

