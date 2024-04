Veslači še naprej brez olimpijskega nastopa

Slovenski veslači še naprej ostajajo brez olimpijskega nastopa. Nina Kostanjšek in Isak Žvegelj se na kvalifikacijski regati v Szegedu nista prebila med najboljše tri, ki so si zagotovili pot v Francijo. Zadnjo priložnost bodo imeli veslači med 19. in 21. majem na regati v Luzernu.