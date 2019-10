Velik uspeh mlade slovenske judoistke

Prvi dan tekmovanja za veliko nagrado v Abu Dabiju je judoistka Maruša Štangar v kategoriji do 48 kg osvojila srebrno kolajno, premoč je morala priznati aktualni evropski in svetovni prvakinji Ukrajinki Dariji Bilodid.

Štangarjeva je svoje dvoboje v Abu Dabiju pričela z dvema zmagama v izločilnih dvobojih, najprej proti Sarjuni Cižipovi in nato še proti Mongolki Narantsetseg Ganbaatar.

Četrtfinalni dvoboj se je prevesil v podaljšek, kjer je Slovenka slavila z ipponom nad Španko Julio Figuero. Za preboj v finale se je spopadla s še eno Španko Lauro Martinez in po zelo izenačenem dvoboju, kjer si je vsaka v rednem delu priborila po en vazari, na koncu pa v drugi minuti podaljška Maruša povedla z vazarijem in si s tem zagotovila mesto v finalu.

Njena nasprotnica v finalu je bila Bilodidova, evropska in svetovna prvakinja kategorije do 48 kilogramov. Kmalu po začetku je Bilodidova izkoristila nepazljivost Štangarjeve in s končnim prijemom v parterju prišla do zmage.

Adrian Gomboc je v kategoriji do 66 kg svoje dvoboje pričel z zmago nad Kirgizistancem Altinbekom Uulujem, nato pa ga je izločil Izraelec Baruch Shmailov v drugem krogu izločilnih dvobojev, ko je Gomboc prejel tri kazni.

Z zmago je svoje dvoboje pričel tudi Matjaž Trbovc, ki je v prvem krogu izločil Ukrajinca Dilšota Halmatova, v drugem krogu kategorije do 60 kilogramov pa je bil premočen Francoz Walide Khyar.

Drugi slovenski v tej kategoriji David Štarkel je v uvodnem dvoboju klonil proti Francozu Luki Mkheidzeju.

V petek bosta na tatamije stopili Tina Trstenjak, prva nosilka v kategoriji do 63 kilogramov, in Anka Pogačnik v kategoriji do 70 kilogramov.

