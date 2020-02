Velik skalp Darka Jorgića, pometel je z velikim Samsonovom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hrastničan je dvoboj proti 43-letnemu trikratnemu evropskemu prvaku v posamični konkurenci in nekdanjemu svetovnemu podprvaku začel z velikim spoštovanjem do tekmeca. Prvi niz je izgubil, a nato ujel ritem, dobil tudi dva izenačena niza in se veselil prestižne zmage. Z belorusko legendo se je mladi, 21-letni Jorgić, pomeril prvič v karieri.

Slovenski igralec, na najnovejši lestvici ITTF 39. igralec sveta (Samsonov je 24.), ki si je letos že zagotovil tudi nastop na olimpijskih igrah, bo še danes še enkrat za mizo, v četrtfinalu se bo pomeril s kitajskim Slovakom Yang Wangom (37. igralec sveta), ki je v prvem obračunu po hudem boju s 4:3 ugnal Francoza Simona Gauzyja.

