V Slovenski Bistrici odpirajo največji slovenski plezalni center

V Slovenski Bistrici v petek vrata odpira povsem nov plezalni center, ki bo največji v državi, saj bo ponujal kar 3200 kvadratnih metrov plezalnih površin, od tega 2000 visokih sten in še 1200 kvadratnih metrov balvanskih sten. Za zdaj bo namenjen rekreativnemu plezanju in treningom, si pa v prihodnje želijo organizirati tudi mednarodna tekmovanja.

Kot je povedala vodja plezalnega centra Ursula Pipenbaher, je objekt razdeljen na več sklopov, med katerimi je 17 metrov visoka plezalna dvorana, dve etaži z ogrevalnim in trening prostorom, medetaža s pisarniškimi prostori in sanitarijami, v zgornjem nadstropju pa je tudi plezalni prostor z nižjimi balvanskimi stenami.

Objekt, ki ga je gradilo podjetje Makro 5 Gradnje, ponuja tudi 19 metrov visoke zunanje plezalne stene, vhod s sprejemnim prostorom, recepcijo, pomožne prostore, garderobe in skladišče. Investicija je bila skupaj vredna 5,2 milijona evrov, od tega je ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport prispevalo 2,4 milijona evrov, ostalo je dodala občina.

Vodja plezalnega centra Ursula Pipenbaher Foto: Gregor Mlakar/STA

Za vsakogar nekaj

"Športno plezanje je šport za vse. Med 165 smermi lahko vsak najde kaj zase, od previsov do plat, od ocene 3 za začetnike do 8c+ za tiste najboljše. Zunaj sta na voljo dve smeri za hitrostno plezanje ter rekreativna stena za vse, ki še pridobivajo plezalne izkušnje. Za balvanske navdušence pa je na voljo dovolj tovrstnih plezalnih površin - od označenih problemov do dveh nastavljivih sistemskih sten," je pojasnila Pipenbaher.

Po besedah predsednika bistriškega alpinističnega kluba Impol Tomislava Aurednika so uredili sodoben center v skladu s priporočili Mednarodne zveze za športno plezanje (IFSC), ki bo ustrezal standardom za izvedbo tekmovanj v uradnih tekmovalnih sistemih na najvišji ravni in bo lahko zadovoljil potrebe tako rekreativnih, kot tudi športnih in profesionalnih plezalcev.

Foto: Gregor Mlakar/STA

Hkrati bo center služil tudi izvajanju drugih programov športne rekreacije, športne vzgoje in programov civilne zaščite, gasilcev, reševalne službe, policije in drugih v širši regiji, kot je povedala Pipenbaher, bodo v njem omogočali tudi "teambuildinge" podjetjem, praznovanja otroških rojstnih dni in podobnega.

Plezalni center bo odprt skoraj vse dni v letu, od ponedeljka do nedelje, dnevne vstopnice bodo po 15 evrov, za šolarje 9,5 evra, za predšolske otroke pa 4,5 evra. Mogoč je tudi nakup sezonskih ali družinskih vstopnic.

Foto: Gregor Mlakar/STA

Bistriški župan Ivan Žagar priložnosti vidi tudi v obogateni turistični ponudbi mesta ter upa, da ga bo upravljavcem uspelo čim bolj napolniti ter tako zmanjšati obratovalne stroške občini. Se pa ob tem zaveda, da le redkim športnim panogam uspeva v celoti pokrivati svoje stroške, nenazadnje občina preko zavoda za šport delno pokriva tudi stroške delovanja letnega bazena in drugih športnih objektov.