V Radovljici konec meseca dražba za razvoj paraplavanja

Plavalni klub Radovljica bo 28. februarja pripravil dobrodelno dražbo športnih rekvizitov, s katero želi podpreti in razvijati paraplavalno sekcijo kluba. Dogodek ni zgolj dražba, temveč tudi priložnost za širjenje osveščenosti o pomenu športa za osebe z invalidnostmi ter prispevek k njihovemu dejavnemu in kakovostnemu življenju, so sporočili.

Dražba se bo začela v petek, 28. februarja, ob 17. uri v Bistroju Obla na Kopališču Radovljica, kjer bodo simbolično obeležili začetek tega projekta. Cilj dražbe je zagotoviti, da bo program paraplavanja dostopen čim širšemu krogu oseb z invalidnostmi, so zapisali v izjavi za javnost.

Zbrana sredstva bodo namenili širjenju dostopnosti paraplavalnega programa za vse, ki ga potrebujejo, nakupu specializirane opreme in pripomočkov za vadbo, podpori paraplavalcem pri udeležbi na domačih in mednarodnih tekmovanjih ter organizaciji posebnih dogodkov in delavnic za osveščanje o pomenu športa za osebe z invalidnostmi.

Dražbo so podprli številni vrhunski slovenski športniki, športne zveze in klubi, ki so prispevali svoje dragocene rekvizite.

Vabilu k sodelovanju se je odzvala tudi domača šampionka, olimpijska podprvakinja v plavanju iz Pekinga 2008 Sara Isaković.