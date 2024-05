V Laškem konec slovenskih nastopov

Slovenski namiznoteniški igralci so danes končali nastope na turnirju I Feel Slovenia Thermana Open v Laškem, enem največjih tekmovanj za parašportnike v tej panogi. Danes so sicer tekmovali v dvojicah in mešanih dvojicah, posamični del se je končal v četrtek.

Slovenski igralci so na domačem turnirju v konkurenci dvojic in mešanih dvojic danes dosegli dve zmagi, Primož Kancler in Barbara Meglič sta premagala češko-savdsko navezo Petr Svatos in Ghaliah Alanazi s 3:2, Ljubiša Gajić in Andreja Dolinar pa s 3:1 Britanca Roberta Daviesa in Megan Shackleton.

"Petek je bil v znamenju igre dvojic. Andreja in Ljubiša sta prišla do lepe zmage proti angleškemu paru, dvojec Barbara in Primož pa sta premagala mešano dvojico Savdske Arabije in Češke. Nismo bili nosilci skupin, zato je izkupiček zadovoljiv in pričakovan. Ta turnir je služil mladim za nabiranje dragocenih izkušenj za prihodnost in tudi nekaj lepo dobljenih nizov. Andreja Dolinar pa je unovčila izkušnje ter kakovost in prišla do četrtfinala. Zdaj pa delamo in treniramo dalje," je po koncu slovenskih nastopov za krovno slovensko zvezo za šport invalidov dejal trener Ožbej Poročnik.

V prihodnjih dneh bo Gajić nastopil na Tajskem na paraolimpijskem kvalifikacijskem turnirju, kjer bo skušal priti do vozovnice za paraolimnpijske igre v Parizu.

V soboto bodo v Laškem med 9.30 in 16. uro zaključni boji tekmovanja, ki ga prireja Zveza za šport invalidov Slovenije - Slovenski paralimpijski komite. Letošnji turnir je že 19. po vrsti, 18 jih je bilo v Laškem, prvi leta 2004, leta 2007 pa v Kranjski Gori.

Na posamičnem delu je bila v slovenski reprezentanci najuspešnejša Dolinar, ki je v četrtfinalu svoje skupine z 0:3 klonila proti Megan Shackleton.

Luka Trtnik je v petih nizih klonil proti Špancu Jordiju Moralesu. Do posamične zmage je prišla tudi Barbara Meglič, izpostaviti gre še igre Karin Praček, ki je z 2:3 izgubila proti Britanki Grace Williams, aktualni evropski podprvakinji.

Prvenec so doživeli trije reprezentanti, ki pa so uvodne tekme izgubili z identičnim rezultatom (0:3). Edi Ravnjak je priznal premoč Ukrajincu Vasilu Petrunivu, od Petra Jereba je bil boljši Poljak Maciej Nalepka, od Gašperja Mlakarja pa Davies.

