Plezalni center Koper bo do prihodnjega poletja dobil zunanjo steno za težavnostno in hitrostno plezanje.

V Kopru bodo čez nekaj dni začeli gradnjo zunanje plezalne stene, ki bo obogatila Plezalni center Koper, kjer je že od leta 2017 paradiž za ljubitelje balvanskega plezanja. Nova stena bo umeščena ob glavni vhod v center, in če bo vse po načrtih, bo tam že pred poletjem 2022 mogoče trenirati težavnostno in hitrostno plezanje. Koper bi tako v prihodnje lahko gostil tudi večja mednarodna plezalna tekmovanja.

Na prizorišču trenutno izvajajo pripravljalna dela, gradnja nove zunanje stene, ki bo razdeljena na del za težavnostno in hitrostno plezanje, pa naj bi se začela v prihodnjih dneh. Kot so nam povedali na Mestni občini Koper, bo steno postavilo podjetje Grapri, d. o. o.

Večji del nove plezalne stene, ki bo postavljen ob severnovzhodnem pročelje obstoječega objekta, bo namenjen težavnostnemu plezanju, dve navpični progi, ki bosta postavljeni na nekoliko odmaknjenem visokem stolpu na levi strani stene, pa bosta rezervirani za hitrostno plezanje.

Stena bo umeščena ob glavni vhod v Plezalni center Koper na Bonifiki, kjer so zdaj površine za balvansko plezanje.

Obe plezalni površini bosta na vrhu povezani z nadstrešnico, ki bo namenjena stabilizaciji objekta, hkrati pa bo dobrodošla zaščita pred močnim soncem, dežjem in vetrom. Stena bo v najvišji točki visoka 18 metrov, so projekt opisali na koprski občini.

Objekt je zasnovan kot montažna jeklena konstrukcija, ki je členkasto vpet na ravni temeljev. Zaradi slabo nosilnega terena je predvideno globoko temeljenje objekta z mikropiloti dolžine 27 metrov, so pojasnili v Kopru.

Bo tekmo svetovnega pokala gostil Koper?

Dela bodo trajala predvidoma šest mesecev, naložba pa bo sklenjena do poletja 2022. To pomeni, da bi tekmo svetovnega pokala v težavnostnem plezanju, ki jo je do lani gostila dvorana Zlato polje v Kranju, zdaj pa ne zadostuje več merilom mednarodne plezalne zveze za tekme na najvišji ravni, lahko izpeljali v Kopru.

Glede na koledar Mednarodne zveze za športno plezanje za prihodnje leto bo finale slovenske tekme svetovnega pokala v težavnosti natanko čez devet mesecev (3. 9. 2022), kvalifikacije pa dan prej. Na Planinski zvezi Slovenije so potrdili, da so se priprave na to, da bi tekmo izvedli prav na koprski steni, že začele.

Na koprski občini verjamejo, da bo s končanim projektom, ko bo vse tri plezalne discipline mogoče trenirati na enem mestu (do zdaj je to mogoče zgolj na Plezalnem ranču Domna Škofica v Vrbnjah pri Radovljici, v manjši meri pa tudi v Plezalnem centru Celje), Koper lahko gostil tudi večja mednarodna plezalna tekmovanja, imel pa bo tudi možnost, da postane uradni pripravljalni center za slovensko reprezentanco, ki že zdaj pogosto trenira v Kopru.

Infrastrukturna nadgradnja bo omogočala tudi nadaljnji razvoj plezanja, ki je širšo mednarodno in svetovno prepoznavnost doseglo že z naravnimi plezališči na Kraškem robu, se še prepričani v Kopru.

Vrednost naložbe znaša 737.504,8 evra, od tega bo 55 tisoč evrov nepovratnih sredstev Fundacije za šport.

Gradijo tudi v Kranju in Ljubljani

Plezalni center, kjer bo mogoče trenirati vse tri plezalne discipline, gradijo tudi v Kranju in Ljubljani.

V prestolnici bo objekt stal v športnem parku Svoboda na Viču, zgrajen pa naj bi bil do leta 2023. Center bo predvidoma obsegal dva tisoč kvadratnih metrov notranjih plezalnih površin, v načrtu pa je tudi postavitev zunanjih plezalnih sten.

Tudi v Kranju si želijo dvorane s stenami za vse tri plezalne discipline. Foto: Mestna občina Kranj

V Kranju želijo novo dvorano, ki bo namenjena tako vrhunskim kot rekreativnim športnikom in šolam, postaviti med Gimnazijo Franceta Prešerna in OŠ Helene Puhar.

Poleg stene za vse tri discipline v športnem plezanju bo kompleks po načrtih vseboval še vadbeni del za košarkarje, odbojkarje, rokometaše in igralce dvoranskega nogometa. Predvideni sta še dve manjši dvorani za karate s stalnim tatamijem. Objekt bo vseboval tudi fitnes, servisno-tehnične prostore, kavarno, predviden je tudi muzejsko-izobraževalni del na področju športa in kulture.

Gradnjo centra bodo predvidoma začeli leta 2023, dela pa naj bi trajala leto dni.