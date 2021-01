V finalu svojih konferenc še Kansas in Tampa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Igralci Kansas City Chiefs in Tampa Bay Buccaneers so se uvrstili v finale svojih konferenc severnoameriške nogometne lige NFL. Kansas se bo po zmagi nad Cleveland Browns z 22:17 v finalu ameriške konference pomeril z Buffalo Bills, Tampa pa v nacionalni konferenci z Green Bay Packers, potem ko je bila boljša od New Orleans Saints s 30:20.

Poglavarji so bili na poti do zanesljive zmage pri izidu 19:10 proti Cleveland Browns, ko jo je po naletu v osmi minuti tretje četrtine skupil zvezdniški podajalec Patrick Mahomes. V slačilnici so mu diagnosticirali pretres možganov, zaradi česar se ni smel vrniti na zelenico.

Njegovo mesto je prevzel rezervist Chad Henne, ki je z nekaj uspešnimi meti in 13 jardov dolgim tekom odločilno pripomogel k zmagi branilcev naslova z 22:17.

Za zdaj ni jasno, kakšna bo usoda 25-letnega Mahomesa pred nedeljskim finalnim obračunom ameriške konference z Buffalom, ki je v soboto zanesljivo ugnal Baltimore Ravens s 17:3.

V polfinalu nacionalne konference je osmi medsebojni obračun podajalcev Drewa Breesa in Toma Bradyja dobil drugi. Dvainštiridesetletni Brees je imel kar nekaj težav pri podajah, saj so mu tri od teh prestregli, medtem ko je leto dni starejši Brady, ki je z neposredne bližine končne cone dosegel tudi "touchdown" za vodstvo 29:20, ostal brezhiben. Tampa je dobila le enega od treh obračunov to sezono, a najbolj pomembnega.

Buccaneers so se prvič po letu 2002 uvrstili v konferenčni finale, tistega leta so nato tudi osvojili super bowl proti Oakland Raiders.

V finalu nacionalne konference se bo tako prihajajočo nedeljo Brady udaril z Aaronom Rogersom, ki je noč prej zanesljivo slavil z Green Bay Packers.