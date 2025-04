V Dohi še trije slovenski finalisti

Slovenska reprezentanca je na predzadnji postaji svetovnega pokala v gimnastiki v Dohi dosegla še tri uvrstitve v finale. V današnjih kvalifikacijah so bili uspešni Beno Kunst na preskoku, Kevin Buckley na drogu in Vita Prijanovič na gredi.

Današnje uvrstitve v finale so zaokrožile uspešen sredin kvalifikacijski nastop, ko so si Slovenci zagotovili prvih pet finalov.

Danes je kvalifikacijsko nalogo najbolje opravil Kunst. Na preskoku je s 13,399 dobil peto oceno, najboljši so bili Ukrajinec Nazar Čepurni (14,333), Švicar Luca Giubellini (13,983) in Armenec Artur Davtjan (13,899).

Buckley je bil predviden za kvalifikacijska nastopa na bradlji in drogu, a je nastopil samo na drogu. Z 12,800 je imel šesti kvalifikacijski dosežek, na vrhu so bili Avstralec Jesse Moore (13,933), Čepurni (13,900) in Švicar Matteo Giubellini (13,366).

Pri ženskah je Prijanovič nastopila na gredi in parterju. Na gredi je z oceno 12,233 kot osma še ujela finale, prve tri so bile danes Madžarka Greta Mayer (13,133), Romunka Sabrina Maneca-Voinea (13,133) in Avstralka Kate McDonald (12,833). Na gredi je nastopila tudi Lucija Hribar in z 10,100 končala na 15. mestu.

Brez finala je Prijanovič ostala na parterju, kjer ima sicer kot deseta z današnjih kvalifikacij status druge rezerve za finalni nastop. Danes je dobila oceno 11,566, najboljše pa so bile Maneca-Voinea (13,700), McDonald (13,066) in Kanadčanka Audrey Rousseau (12,900).

Prvih pet finalnih nastopov so si slovenski telovadci priborili že v sredo, ko je bil v Dohi prvi dan kvalifikacij. Najboljši dosežek dneva je uspel Anžetu Hribarju, ki je v kvalifikacijah parterja zmagal.

Teja Belak in Tjaša Kysselef sta se uvrstili v finale preskoka s tretjo oziroma šesto oceno kvalifikacij. Lucija Hribar je imela tretjo oceno, Vita Prijanovič pa šesto na dvovišinski bradlji.

Gregor Rakovič je na konju z ročaji ostal brez finala osmerice, je pa drugi rezervist po deseti oceni kvalifikacij.

Finalni boji po posameznih orodjih bodo v Dohi potekali v petek in soboto.

Na predzadnji postojanki svetovnega pokala bo skušala slovenska reprezentanca še oplemenititi zbirko šestih uvrstitev na oder za zmagovalce na dosedanjih štirih tekmah.