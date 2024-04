V Beogradu po zgodovinsko kolajno za slovenski boks

V sredo se bosta na evropskem prvenstvu EUBC Tadej Černoga (do 60 kg) in Nejc Petrič (do 67 kg) borila za zgodovinsko kolajno na velikih članskih tekmovanjih v boksu.

Tako eden kot drugi sta se že prebila v četrtfinale tekmovanja, sredin uspeh pa bi ju popeljal v polfinale in s tem bi si zagotovila vsaj bron ter zgodovinsko medaljo za slovenski olimpijski boks. Petrič jo je osvojil že lani v kategoriji do 22 let, v članski kategoriji pa bi se torej pisala zgodovina.

Za to bo moral Petrič ugnati Armenca Ararata Harutjunjana, s katerim se je zadnjič pomeril pred slabi mesecem in takrat slavil. Vseeno pa v napovedi borbe ostaja previden: "Tukaj so premagljivi vsi, po drugi strani pa vsi nevarni, saj slabih boksarjev na prvenstvu ni. Odločale bodo malenkosti. Oba imava pred očmi kolajno, prepričan pa sem, da ga lahko še enkrat premagam. Vem pa, da bom moral boksati zelo pametno."

Težje delo bo imel Černoga, ki je borbo osmine finala končal s počeno arkado, a njegov trener Nikola Juretić še ne ve, ali bo njegov varovanec sploh vstopil v ring: "Poškodba je kar huda in upam, da bo zdravnik Tadeja sploh spustil v ring. Seveda pa obstaja nevarnost, da se rana ob udarcu spet odpre, saj ni bila šivana, ampak le lepljena. Sam mislim, da dvoboj bo, seveda pa je to velika ovira tudi za borbo." Tudi Černoga se bo udaril z Armencem Arturjem Sahakjanom.

Oba slovenska borca v maju čaka tudi nastop v olimpijskih kvalifikacijah v Bangkoku, kjer bosta lovila zgodovinski nastop na OI.