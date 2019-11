Nekdanjemu olimpijskemu šampionu grozi 10 let zapora zaradi zlorab

V Avstriji se je danes začelo sojenje nekdanjemu olimpijskemu prvaku v judu in trenerju Petru Seisenbacherju. Avstrijsko tožilstvo ga obtožuje zlorabe dveh deklic. Avstrijcu grozi do 10-letna zaporna kazen, odločitev sodišča pa naj bi bila znana 2. decembra.

V obeh primerih, za katera je zlorabe osumljen Seisenbacher, deklici nista bili stari niti 14 let. Eno naj bi zlorabljal med letoma 1998 in 2001, ko ni dopolnila še niti 11 let. Domnevno naj bi skušal zlorabiti še tretjo deklico, ki pa se je uspela ubraniti.

Preiskovalna ekipa je primer pod drobnogled vzela leta 2013, ko sta deklici, zdaj odrasli osebi, razkrili zlorabo.

Trdi, da je nedolžen

Seisenbacher je na začetku sojenja povedal, da je nedolžen.

Avstrijca so aretirali leta 2017 v Kijevu, sedem mesecev prej pa je avstrijsko tožilstvo za njim razpisalo mednarodno tiralico, ko se ni zglasil na zaslišanju na Dunaju. Ukrajina ga je Avstriji predala septembra.