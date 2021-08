Unukova zdrsnila na 16. mesto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najboljša slovenska šahistka Laura Unuk je v sedmem krogu evropskega prvenstva za ženske, ki se je po nedeljskem premoru nadaljevalo v romunskem Iasiju, z belimi figurami remizirala z gruzijsko mednarodno mojstrico Lelo Javahišvili. S to delitvijo točke je z 12. mesta zdrsnila na 16. Ima pet točk in za točko zaostaja za vodilnima šahistkama.

Z dobrimi predstavami nadaljuje tudi Monika Rozman, ki je s prednostjo začetne poteze ugnala Madžarko Bianko Havanecz, ki ima več kot 100 točk višji rating. Rozmanova, ki je bila edina v slovenski četverici na EP, ki je v tem krogu zmagala, je s 4,5 točke na 22. mestu in je pridobila 11 mest.

Na 57. je nazadovala Zala Urh, ki je s črnimi figurami klonila proti Gergani Pejčevi iz Bolgarije ter je ostala pri 3,5 točke. Nuša Hercog je z belimi figurami presenetljivo izgubila proti Romunki Ilinci Petri Batagan, ki še nima šahovskega naziva. Hercogova ima 1,5 točke in je na 111. mestu med 117 igralkami.

V najboljšem položaju za osvojitev naslova sta po novih zmagah vodilna Ukrajinka Julija Osmak in drugouvrščena Rusinja Aleksandra Malcevskaja. Imata po šest točk, s po pol točke zaostanka jima sledita Armenka Elina Danieljan in Gruzijka Meri Arabidze. Za to četverico je 16 šahistk, ki imajo po pet točk.

Prvenstvo se bo po 11 krogih končalo 20. avgusta.