"Družina je sporočila, da je umrla na domu, mirno in obkrožena z ljubeznijo," so sporočili s tamkajšnje veslaške zveze.

It is with great sadness that we share this news on behalf of the family of Kathleen Heddle: https://t.co/IQltOtl4S3 pic.twitter.com/WKHDWtxguv