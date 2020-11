Umrl najboljši francoski namiznoteniški igralec

Razlog nenadne smrti naj bi bil srčni zastoj.

"Njegova žena me je poklicala ob enih zjutraj in me obvestila, da je mrtev. Še zjutraj sem z njim pogovarjal po telefonu, bil je dobro razpoložen. Skupaj razmišljala o oddaji, ki bi jo morala po epidemiji oživiti," je povedal Patrick Mozilla, dolgoletni prijatelj Secretina, ki je z njim vodil oddajo "Ace of Ping".

Secretin je leta 1976 postal evropski prvak med posamezniki, leto pozneje pa skupaj s Claudom Bergeretom svetovni prvak med dvojicami.