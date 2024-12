V 47. letu starosti je umrl Mehičan Israel Vazquez, trikratni profesionalni svetovni prvak po različicah IBF in WBC v bantamski oziroma peresni kategoriji. Boksar je izgubil boj proti malignemu raku sarkomu, je sporočil Maurico Sulaiman, predsednik boksarske zveze WBC, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

"Israel končno počiva v miru. Naj bog da moč in podporo njegovi ženi Lauri, njunima otrokoma, družini in prijateljem v teh težkih časih," je Sulaiman zapisal na družbenih omrežjih.

"Hvala šampionu, ker je za sabo pustil tako poseben pečat. Vedno boš naš el Magnifico," je Sulaiman še dodal.

Vazquez je v profesionalnem boksu debitiral leta 1995. V svoji karieri je imel 49 dvobojev, od tega jih je dobil 44, 32 z nokavtom.

Znan je bil po strašljivi kombinaciji hitrosti rok in moči udarcev, navaja AFP. Že na začetku kariere je pridobil pozornost z dvobojem z rojakom Rafaelom Marquezom, v katerem sta oba dosegla dve zmagi.

Njuna dvoboja v letih 2007 in 2008 sta bila imenovana za dvoboja leta, toda po zmagi leta 2008 so Vazquezu diagnosticirali odstop mrežnice, zaradi česar več kot eno leto ni bil v ringu.

"Za vedno svetovni prvak in legenda v boksu," je v objavi na Instagramu ob slovesu za Vazquezom zapisal trener Freddie Roach. "Eden najboljših boksarjev, s katerimi sem imel privilegij delati."

Mehičan je bil svetovni prvak po različicah IBF in WBC v profesionalni tako imenovani mladinski peresni oziroma super bantamski kategoriji od 54 do 55 kg. Dvakrat je ubranil šampionski pas, ko je premagal Armenca Artjoma Simonjana in rojaka Armanda Guerrera. Tretjič je naslov WBC osvojil 3. decembra 2005, ko je s tehničnim nokavtom v tretji rundi premagal še enega rojaka Oscarja Lariosa.

Umrl je tri tedne pred svojim 47. rojstnim dnem. Za bolezen je izvedel komaj pred mesecem dni po rednih zdravniških pregledih. Zbiranje sredstev za zdravljenje se je začelo takoj, vendar je bila bolezen hitrejša.