Ultramaratonko diskvalificirali zaradi vožnje z avtom

Škotsko ultramaratonko Joasio Zakrzewski so diskvalificirali s tekme v ultramaratonu na 50 milj oziroma 80,46 kilometra od Manchestra do Liverpoola, ker se je manjši del poti peljala z avtomobilom, poroča britanska radiotelevizija BBC. Organizatorji tekmovanja so ugotovili, da je z avtom prevozila štiri kilometre trase.

Sedeminštiridesetletna Joasia Zakrzewski je ultramaraton končala na tretjem mestu, a njenega dosežka - razdaljo je premagala v sedmih urah in 25 minutah - ne bodo priznali. Pridobili so namreč podatke, ki kažejo, da dela poti ni pretekla. Tekačici naj bi pomagali z avtomobilom zaradi slabosti.

Tekačico, ki dela kot zdravnica splošne medicine, so ujeli, potem ko so informacije o sledenju pokazale, da je dosegla "nadčloveško" najvišjo hitrost 55 kilometrov na uro. Razdaljo štirih kilometrov je pretekla v eni minuti in 40 sekundah. To je pomenilo, da je del poti pretekla veliko hitreje, kot bi ga lahko sloviti sprinter Usain Bolt v svojih najboljših časih.

Direktor britanske serije ultramaratonskih tekov GB Ultras Wayne Drinkwater je dejal, da je po ultramaratonu prejel informacijo, da je tekačica pridobila "nešportno, konkurenčno prednost med delom dogodka". Zaradi tega naj bi svoj končni čas izboljšala za približno četrt ure.

"Prijavo smo raziskali in po pregledu podatkov iz našega sistema za sledenje podatkov GPX, izjav članov naše ekipe, izjav drugih tekmovalcev in same udeleženke lahko potrdimo, da smo tekačico diskvalificirali, ker je na delu trase uporabila prevozno sredstvo."

Organizatorji ultramaratona so dogodek prijavili tekaškemu združenju za trail teke, obvestili pa so tudi britansko atletsko zvezo.

Tekaški prijatelj diskvalificirane ultramaratonke Adrian Stott, ki je bil v stiku z Joasio Zakrzewski, je za BBC povedal, da je prispela večer pred dirko po 48-urnem potovanju iz Avstralije. "Rekla je, da se je počutila slabo, da je bila utrujena in da je želela odstopiti," je dejal. "Resnično ji je žal za povzročeno vznemirjenje."

Februarja je na ultramaratonu v Tajpeju na Tajvanu zmagala na 48-urni preizkušnji in dosegla ženski svetovni rekord na 255 milj (411,5 km).

Na svetovnem prvenstvu je za Veliko Britanijo v teku na 100 kilometrov osvojila posamično srebro leta 2011 ter bron v letih 2014 in 2015. Zastopala je tudi ekipo Škotske v maratonu na igrah Commonwealtha v Glasgowu leta 2014.

Leta 2020 je pri 44 letih zmagala na 24-urnem tekmovanju v Avstraliji na razdalji 236,561 kilometra.

Postavila je številne rekorde, vključno s škotskim 24-urnim rekordom, britanskim rekordom na 200 in škotskim rekordom na 100 milj.