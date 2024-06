Rekordna udeležba ultramaratoncev v Kranju

V nedeljo je v središču Kranja potekala ultratekaška prireditev na 6 in 12 ur I Feel Slovenia12Run. Na daljši razdalji, ki je letos prvič dobila zlato značko Mednarodnega ultramaratonskega združenja, sta zmagala Španka Carmen Maria Perez in Hrvat Dejan Radanac, so sporočili organizatorji.