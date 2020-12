Ukrajinskim telovadkam zgodovinski prvi evropski naslov

Ukrajinske telovadke, ki so po kvalifikacijah evropskega prvenstva v Mersinu zaostajale za Romunkami, so v današnjem finalu ekip osvojile zgodovinski prvi naslov. Romunke, ki so lovile sedmo zlato, so zaostale za tri desetinke točke in se morale zadovoljiti s srebrom. V boju za bron so bile najboljše Madžarke.