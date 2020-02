Slovenki nadaljujeta dobre igre v Avstraliji

Slovenski profesionalni igralki golfa Katja Pogačar in Pia Babnik v Avstraliji nadaljujeta uspešne predstave. Na turnirju evropske serije z nagradnim skladom 210.000 evrov sta se obe uvrstili v finalni del in se bosta v naslednjih dveh rundah potegovali za visoki uvrstitvi.

Pogačarjeva je po uvodnih dveh dneh oziroma prvih 36 odigranih luknjah na devetem mestu, novinka med profesionalkami, 16-letna Babnikova, pa je 16.

Za obe je to hkrati druga zaporedna uvrstitev v tako imenovani "cut", potem ko sta se prejšnji teden v Bonvillu prav tako v Avstraliji uvrstili med prvih 30, ko je Babnikova zasedla 17. mesto, Pogačarjeva pa je bila 27.

Slovenki sta med 21 igralkami, ki so po dveh dneh v skupni razvrstitvi pri minus rezultatu ali boljšem od para igrišča. Pogačarjeva je pri -4, Babnikova pa pri -1. V vodstvu je Belgijka Manon De Roey z -9, drugo mesto z -7 pa si delijo tri igralke iz Francije, Švedske in Indije.

Slabi rezultati so posledica zelo zahtevnega in ozkega igrišča Dubbo Golf Club, kjer poteka turnir New South Wales Open. Udeležilo se ga je 156 igralk, v rez oziroma finalni del, kjer so nato igralke upravičene do denarnih nagrad, pa se je uvrstilo 67 golfistk. Za to je bil potreben rezultat +5.

