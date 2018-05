Tudi Rok Klavora ne bo nastopil v Kopru

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nad slovensko reprezentanco v športni gimnastiki so se v zadnjih dneh zgrnili črni oblaki. Najprej se je poškodovala Teja Belak in odpovedala tekmi svetovnega pokala v Osijeku in Kopru, zdaj je moral enako odločitev sprejeti tudi Rok Klavora. Težave s hrbtom ima tudi Sašo Bertoncelj, zato še ne ve, ali bo na svetovnem pokalu nastopil ali ne.