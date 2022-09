Tudi letos pokalna naslova za Kajuh Slovan in ŠD SU Novo mesto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Znana sta zmagovalca pokalnega tekmovanja Slovenije v namiznem tenisu. Tako kot pred letom dni sta se naslova veselila Kajuh Slovan iz Ljubljane v ženski konkurenci in ŠD SU iz Novega mesta v moški. V ženski konkurenci se je prijavilo le pet ekip, deset jih je bilo v moški.

V tekmi za tretje mesto so bile med ženskami igralke Cirkovc s 3:0 boljše od Sobote. V tekmi za tretje mesto v moški konkurenci je Fužinar Inter Diskont s 3:1 premagal Kemo Murexin II s 3:1.

Že v prvem krogu je bilo mogoče v ženski konkurenci spremljati dvoboj med Fužinar Inter Diskontom in Kemo Murexinom.

S 3:1 so zmagale Ravenčanke, ki so na ta način Pucončankam vsaj deloma vrnile za poraz v polfinalu končnice lanskega državnega prvenstva. Ravenska ekipa je bila nato v polfinalu s 3:0 boljša še od domače Sobote, v drugem polfinalnem obračunu pa je Kajuh Slovan prav tako s 3:0 premagal Cirkovce.

V finalu sta se tako pomerili ekipi, ki sta v njem igrali že lani. Na Kodeljevem je bil lani s 3:0 boljši Kajuh Slovan, ki je v Murski Soboti igral brez svoje prve igralke, Lare Opeke, ki je bila na evropskem prvenstvu do 21 let v Romuniji.

V izenačenem dvoboju so bile končne zmagovalke znane šele v peti partiji, ko je Enya Moltara s 3:1 premagala Polono Horvat. Tudi sicer je bila Moltara najbolj zaslužna za naslov Kodeljevčank, saj je bila boljša tudi od Nuše Kadiš, eno zmago pa je prispevala Katarina Lešnjak. Za ravensko ekipo sta po enkrat zmagali Polona Horvat in Nuša Kadiš. Obe sta bili s 3:2 boljši od Tjaše Novak.

Največ sreče v moški konkurenci pri žrebu je imela ekipa Keme Murexin II (ki igra v II. SNTLM), ki je bila v prvem krogu prosta, v drugem pa je igrala z ekipo B-2 iz Kranja, ki igra v 3. SNTLM in je bila tudi v prvem krogu prosta. Po zmagi nad Kranjčani so se Pucončani uvrstili v polfinale.

Najbolj zanimiv obračun prvega kroga je bil med novim slovenskim prvoligašem, Tempom iz Velenja in domačo Soboto, ki se je igralsko zelo okrepila. Sobočani, ki se v novi sezoni želijo vrniti med prvoligaše, so zmagali s 3:1, v četrtfinalu pa jih je prav tako s 3:1 zaustavil aktualni državni prvak in branilec lanske pokalne lovorike, ŠD SU. V prvem krogu je morala igrati tudi Kema Murexin I, ki je bila s 3:0 boljša od mlade ekipe Mengeš Rackety, v četrtfinalu pa je Pucončane s 3:0 premagal Fužinar Inter Diskont. Brez težav se je v polfinale uvrstil Maribor, ki je bil s 3:0 boljši od Vrhnike.

Novomeški ŠD SU je v nadaljevanju turnirja v polfinalu s 3:0 premagal drugo puconsko ekipo, medtem ko so v drugi polfinalni tekmi Mariborčani s 3:1 premagali Ravenčane. V ponovitvi lanskega finala je bil spet boljši ŠD SU, ki je slavil brez izgubljenega dvoboja, vendar sta Jure Slatinšek in Jožko Omerzel Gregorja Komaca oziroma Tomaža Roudija premagala šele v petem nizu, najboljši igralec lanskega državnega prvenstva, Uroš Slatinšek, pa je bil s 3:0 boljši od Matevža Črepnjaka.

* Pokal Slovenije, finale:

- ženske:

Fužinar Inter Diskont - Kajuh Slovan 2:3

Nuša Kadiš - Enya Moltara 0:3 (-5,-10,-5)

Polona Horvat - Tjaša Novak 3:2 (7,-10,-5,9,6)

Lea Kadiš - Katarina Lešnjak 1:3 (8,-7,-6,-5)

Nuša Kadiš - Tjaša Novak 3:2 (-6,9,-9,8,5)

Polona Horvat - Enya Moltara 1-3 (6,-7,-7,-8)

- moški:

ŽNTK Maribor - ŠD SU 0:3

Gregor Komac - Jure Slatinšek 2:3 (7,-9,12,-9,-10)

Matevž Črepnjak - Uroš Slatinšek 0:3 (-7,-7,-9)

Tomaž Roudi - Jožko Omerzel 2:3 (6,-10,-10,7,-7)