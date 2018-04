Trajković zmagal v Maroku, spet premagal tudi olimpijskega podprvaka

Trajković je Britanca ugnal že pred tremi tedni v Sofiji, za tokratno zmago v maroškem Agadirju na afriškem prvenstvu pa je najboljši slovenski taekwondoist prejel 20 točk za lov na olimpijske igre 2020 v Tokiu.

V Agadirju je slovenski prvak v tretji rundi finala deklasiral Angleža. Ta je moral, ker je bil v zaostanku, več tvegati. To se mu ni izšlo, saj ga je Trajković s krožnim udarcem v glavo poslal na tla in na suveren način zaključil sanjski dan. Pred tem je Trajković suvereno premagal Senegalca, Francoza in domačina, ki je polfinalni dvoboj zaradi poškodbe predal.

"Zelo sem zadovoljen z dvoboji. Še posebej pa s finalom. V prvem in drugem krogu sem imel lažje delo. Senegalca sem premagal s 25:4, nato Francoza s 16:4. V polfinalu mi je domačin Ziani, ker se je poškodoval, predal dvoboj. V finalu me je znova čakal Britanec Lutalo. Dvoboj se je odvijal dokaj podobno kot tisti v finalu v Sofiji pred tremi tedni. Bilo je dokaj izenačeno do tretje runde. Zatem sem mu ušel na osem točk razlike. Muhammad je poskusil z agresivnimi napadi, vendar sem ga nekaj sekund pred koncem poslal na tla z zadnjim krožnim udarcem. Zelo sem vesel, ker gre vse po načrtu. Spet sem zbral veliko število točk za svetovno lestvico. Sedaj me še čaka nekaj dela do evropskega prvenstva," je veselo novico iz Agadirja sporočil Ivan Trajković.

Njegov trener Kristijan Kovačič pa je dodal: "Z današnjim dnem sem zelo zadovoljen. Želel sem si finale z Angležem. Dejansko sva imela dober žreb, ki pa je včasih tudi varljiv. Zato sva šla iz dvoboja v dvoboj korak po korak. Nisem pustil, da bi ga kdo presenetil in mu vsilil svoj ritem. Vse drugo je Ivan storil sam, tako kot zna. V finalu sva vedela, da naju čaka težak nasprotnik. Taktiko sva postavila enako kot v Sofiji. Velika prednost Ivana je, da zmore delati z obema nogama enako hitro, močno in tehnično. Nasprotniki imajo običajno eno ali dve posebni tehniki, s katerima vodijo dvoboje. Ko jih ustaviš, so izgubljeni. Ivan pa se lahko bori kakor želi. Z levo ali desno postavitvijo."

Naslednji veliki izziv v tem letu bo majsko evropsko prvenstvo, kjer bodo najboljši v posameznih kategorijah prejeli po 40 točk. Najboljši slovenski borec se je z rezultatoma v Bolgariji in Maroku učvrstil med deseterico najboljših borcev sveta v olimpijski kategoriji nad 80 kilogramov.