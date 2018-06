Tjaša Kysselef v Kopru še peta na parterju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Edina slovenska finalistka drugega finalnega dne svetovnega pokala v športni gimnastiki v Kopru Tjaša Kysselef je na parterju osvojila peto mesto. V soboto sta za dve bronasti medalji poskrbela Sašo Bertoncelj na konju z ročaji in Tjaša Kysselef na preskoku.

Tjaša Kysselef se je v Kopru v soboto veselila bronaste medalje na preskoku, danes se je stopničkam približala še na parterju. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Kysselefova je v finalu na parterju še izboljšala svojo kvalifikacijsko oceno, po koncu sestave je prejela bučen aplavz v koprski Bonifiki, oba s trenerjem Andrejem Mavričem pa sta bila nadvse zadovoljna.

"To, da tekmujem v finalu na parterju, je zame bonus"

"Današnja vaja mi je bila veliko bolj všeč kot v kvalifikacijah. Z oceno sem zadovoljna, tudi z izvedbo. Nisem pričakovala, da mi bo uspelo tako lepo narediti, glede na to, da že četrti dan nastopam," so bile prve misli Ljubljančanke, ki je priznala, da je po sobotnem tretje mestu na preskoku danes nastopala veliko lažje. "Kamen se mi je odvalil od srca. To, da tekmujem v finalu na parterju, je zame bonus. Na parterju nisem obremenjena z rezultatom. Nisem napeta, samo uživam."

Kysselefova je za svojo sestavo prejela oceno 12,400. Najboljša je bila Švicarka Giulia Steingruber z oceno 13,150, družbo na zmagovalnem odru sta ji delali Romunka Denisa Golgota (12,900) in Slovakinja Barbora Mokosova (12,650).

Na preostalih orodjih brez Slovencev

Na preostalih orodjih ni bilo Slovencev. Na preskoku je slavil Vietnamec Thanh Tung Le z oceno 14,600 pred Japoncem Takumijem Satom (14,475) in Švicarjem Benjaminom Gischardom (14,325). Na gredi je najbolj prepričala Nizozemka Celine van Gerner (13,500), druga je bila Švicarka Giulia Steinguber (13,450), tretja pa Romunka Denisa Golgota (13,250).

Najboljšim trem na bradlji je medalje podelil nekdanji slovenski šampion na tem orodju Mitja Petkovšek. Prvi je bil Vietnamec Phuong Thanh Dinh (14,950), drugi Romun Andrei Vasile Muntean (14,850), tretji pa Italijan Matteo Levantesi (14,400).

Na drogu je največ pokazal Japonec Takaaki Sugino (14,100), drugi je bil Audry Nin Reyes z Dominikanske republike (14,050), tretji Brazilec Gustavo Polato (13,900), brez mesta na zmagovalnem odru pa je ostal nekdanji olimpijski in svetovni prvak, Nizozemec Epke Zonderland (13,850), ki je bil četrti. Najboljši trojici je kolajne izročil še drugi slovenski šampion, nekdaj najboljši na tem orodju, Aljaž Pegan.